तुला

सेवन आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए धैर्य से कार्य करने और रुटीन बनाए रखने पर जोर देने वाला है. प्रयासों में निरंतरता बनी रहेगी. तुरत लाभ की अपेक्षा नहीं रखें. विविध कार्यों में सक्रियता बनाए रखें. जल्दबाजी एवं अनियमितता से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. बड़े लाभ से वंचित रह सकते हैं. परिस्थितियों पर पकड़ बनाए रखें. घरवालों से जुड़ाव बनाए रखें.

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सूझबूझ से आगे बढ़ें. निर्णय लेने में उतावली न करें. करियर कारोबार को मजबूत बनाए रखें. गरिमा गोपनीयता का ख्याल रखें. नियमितता पर जोर होगा. अधिकारियों की बात का पालन बनाए रखेंगे. तर्क बहस में नहीं पड़ें. कार्यों में अनिश्चितता बनी रह सकती है. दिनचर्या संतुलित बनाए रखेंगे. समय से पहले विश्राम में न आएं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य साधारण रहेगा. सैर की आदत बनाए रखें. मौसमी रोगों से बचें. दोष उभर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अनुभव से कार्य करेंगे. वातावरण पक्ष में बनाए रखें. लक्ष्य पर फोकस होगा. व्यवस्था बेहतर बनाएं.

रिश्ते: घर वालों को साथ लेकर चलें. भावुकता में आकर फैसलों से बचें. वादा न करें. चर्चा में सावधानी बरतें.

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