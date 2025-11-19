Tula Tarot Rashifal 19 November 2025: तुला राशि वाले किसी भी व्यक्ति के बहकावे में न आएं, आ सकता है आर्थिक संकट

तुला (Libra):-

Cards:- Seven of swords

कई बार आप अपने कठोर व्यवहार से अपने परिजनों, मित्रों और करीबी लोगों को दु:ख पहुंचा सकते हैं. आपके इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा उन लोगों को न होने के कारण सामने वाले अचंभित हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में यदि गलती आपकी हो, तो आगे बढ़कर माफी मांग लेना उस गलत स्थिति से बाहर आने में मदद कर सकता है. कई बार हम अपने अहम के चलते अपनी गलती होते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं. और बार-बार उस गलत बात का साथ देने के लिए गलतियां करते जाते हैं. ऐसी स्थिति में कई बार हम अपने करीबी लोगों से अपने से दूर कर देते हैं. इस समय लोगों को बहकावे में ना आए. यदि कार्य क्षेत्र में किसी योजना को पूरा करने के लिए आप प्रयासरत हैं. उस योजना से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण बात या दस्तावेज किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें. पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ यदि सीधी बात नहीं हो रही हैं. तो थोड़ी चालाकी से अपने कार्य को पूरा करने के प्रयास किए जा सकते है.

स्वास्थ्य: दांत के दर्द को कम करने के किए घरेलू उपचार न करके, उसको किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श ले सकते है.

आर्थिक स्थिति: इस समय थोड़ा आर्थिक संकट हो सकता हैं. अपने व्यर्थ के खर्चो को नियंत्रित करें.

रिश्ते: जो लोग आपके कार्यों की हमेशा आलोचना करते आए हो. और साथ ही आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते है. उसने रिश्ते सीमित रखें.

