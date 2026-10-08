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आज 8 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: लापरवाही से बचेंगे, स्वास्थ्य संवरेगा

Aaj ka Tula Rashifal 8 October 2026, Libra Horoscope Today: परिजनों का साथ व विश्वास पाएंगे.  प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा.  भावनात्मक विषयों में सुधार होगा. मित्र सहजता बढ़ाएंगे. 

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libra horoscope
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व्यावसाधिक लाभ पर फोकस बढ़ा रहेगा.  लेनदेन के विषय सकारात्मक बने रहेंगे.  करियर व्यापार में सहजता बढ़ाएंगे.  विविध परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे.  निसंकोच आगे बढ़ेंगे.  विविध मामले संवार पाएंगे.  प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.  मित्रों का सहयोग रहेगा.  करियर में तेजी बनाए रखेंगे.  आधुनिकता पर ध्यान देंगे.  जरूरी कार्य संवार पाएंगे.  अनुशासन उत्साह बढ़ाएंगे.  सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे.  उन्नति के अवसर रहेंगे.  प्रलोभन से बचें. 

नौकरी व्यवसाय- साहस और पराक्रम बढ़त पाएगा.  तैयारी से कार्य आगे बढ़ाएंगे.  उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.  उपलब्धियां संवरेंगी.  तेजी बनाए रहेंगे.  करीबी सहयोगी होंगे.  कामकाज में स्थायित्व आएगा. 

धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधियों में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.  लाभ का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा.  आय के प्रबंधन को बेहतर बनाएंगे.  आर्थिक प्रयासों में आगे रहेंगे.  संपत्ति में वृद्धि होगी. 

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प्रेम मैत्री- प्रेम में शुभता का संचार रहेगा.  स्पष्टता से अपनी बात कहेंगे.  प्रेम संवाद में सजग रहेंगे.  मन के मामले अनुकूल रहेंगे.  परिजनों का साथ व विश्वास पाएंगे.  प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा.  भावनात्मक विषयों में सुधार होगा. मित्र सहजता बढ़ाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य बनाए रखेंगे.  लापरवाही से बचेंगे.  स्वास्थ्य संवरेगा.  आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.  खानपान आकर्षक होगा.  मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: कुल के पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें.  सपरिवार विनम्र आभार प्रकट करें.  ब्राह्मणों को भोजन कराएं.  पीली वस्तुएं दान करें.  आलस्य न करें. 

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शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : सफेद चंदन

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