आज 7 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: स्वजनों संग समय बिताएंगे, मन प्रसन्न रहेगा

पेशेवर पक्ष मजबूत बना रहेगा. कारोबारी स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. लेनदेन के विषयों में अनुशासन बढ़ाएंगे. मित्रों के सहयोग से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. आय एवं लाभ का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. अवसर भुनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. चहुंओर लाभ की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का ण्8गण् साथ रहेगा. निसंकोच रहेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य पूरे करने सहयोग मिलेगा. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. करियर व्यापार में शुभता का संचार बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सबल होगा. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. लाभ और उन्नति से उत्साहित रहेंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. हितसाधन में सफल होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों से परस्पर सहयोग रखेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. साज संवार बनी रहेगी. निजता को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पष्टता रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी.

आज का उपाय: पितृों का विधिवत् तर्पण करें. स्मरण में योग्यजन को भोजन कराएं. तेजी बनाए रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग : आसमानी

---- समाप्त ----