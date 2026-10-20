आज 20 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: ठगों व धूर्तों से दूरी बनाएं, आर्थिक मामलों में आय पूर्ववत रहेगी

योजनाओं के संचालन में धैर्य से काम लें. पेशेवर विषयों में अतिउत्साह न दिखाएं. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेने से बचें. सूझबूझ और स्पष्टता बढ़ाएं. अनुबंधों का पालन करें. सेवा़क्षेत्र प्राथमिकता में रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. कर्मठता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा. निवेश पर जोर रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्त रहेंगे. कामकाजी पक्ष रुटीन रहेगा. परिश्रम से आगे बढ़ते रहेंगे. सफलता का प्रतिशत अपेक्षित रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य लंबित न रखें.

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नौकरी व्यवसाय- नौकरीपेशा सहज बने रहेंगे. कला कौशल संवारेंगे. करियर व्यापार में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे. तथ्यों पर भरोसा बनाए रखें.

धन संपत्ति- बजट पर फोकस रहेगा. ठगों व धूर्तों से दूरी बनाएं. आर्थिक मामलों में आय पूर्ववत् रहेगी. नियम बनाए रखेंगे. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. निवेश पर अंकुश रखें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक बातों में सहज रहें. अपनों की कमियों को अनदेखा करें. वाणी व्यवहार पर अंकुश बनाए रखें. भेंट वार्ता में दिखावे से बचें. आत्मानियंत्रण बढ़ाएं. करीबियों का ख्याल रखें. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों की व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. प्रेम संबंधों में सहजता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विनय विवेक बनाए रखें. बहस से बचें. सजगता बनाए रहें. जिद व जल्दबाजी न दिखाएं. मनोबल पर जोर दें. जोखिम न लें.

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय मनाएं. अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक स्वरूप अहंकारी रावण का पुतला दहन करंे. तर्क रखें.

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शुभ अंक : 1, 2, 4, और 9

शुभ रंग : गेरुआ

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