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आज 7 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: जरूरी चर्चाओं में सहज रहेंगे, रिश्तों में शुभता रखेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 7 October 2026, Leo Horoscope Today: आर्थिक लक्ष्य पूरे करने पर जोर होगा. सबका भरोसा जीतेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. तेजी बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत सुधार पर बना रहेगा.

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रचनात्मक प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. साख और प्रभाव बढ़त पर बने रहेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सहकारिता का भाव रहेगा. नवीनता पर जोर रखेंगे. मन मजबूत रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. आधुनिकता पर जोर रखेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सृजनकार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च और निवेश बनाए रखेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्यों में आगे बने रहेंगे. सक्रियता और सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. विभिन्न जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे. उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य पूरे करने पर जोर होगा. सबका भरोसा जीतेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. तेजी बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत सुधार पर बना रहेगा.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में पहल रखेंगे. जरूरी चर्चाओं में सहज रहेंगे. रिश्तों में शुभता रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. प्रिय से मुलाकात होगी. सभी का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल बल पाएंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे. मनोबल में वृद्धि होगी.

आज का उपाय: पितृों का विधिवत् तर्पण करें. स्मरण में योग्यजन को भोजन कराएं. संकल्पशक्ति बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 5, 7 और 9

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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