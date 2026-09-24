Mithun Tarot Rashifal 24 September 2026: साहस में वृद्धि होगी, शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी

मिथुन

द मैजिशियन

आज का दिन आप के लिए प्रतिभा के प्रदर्शन में आगे बने रहने में सहयोगी है. संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल करेंगे. आत्मविश्वास से आगे कदम बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. प्रभावशाली प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे. करीबियों की मदद मिलेगी. कारोबारी गतिविधि आसान होगी. बड़ों की बात को ध्यान से सुनेंगे.

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महत्वपूर्ण यात्रा की संभावना है. उमंग उत्साह एवं साहस में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. कारोबार का क्षेत्र बड़ा होगा. जरूरी मामले पक्ष में बनेंगे. व्यावसायिक एवं निजी गतिविधियों पर फोकस बना रहेगा. लोगो के साथ भेंट और संवाद बढ़ाने में आगे रहेंगे. संबंधों को बल देंगे. साथी गण सहयोग बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शारीरिक संकेत सकारात्मक बनेंगे.

आर्थिक स्थिति: व्यवसायिक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. योजनाओं में गति बनाए रखेंगे. लक्ष्य हासिल करेंगे.

रिश्ते: परिचितों से मिलकर चलेंगे. सहकार का भाव रहेगा. घरवालों की मदद बनी रहेगी.

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