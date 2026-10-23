Mithun Tarot Rashifal 23 October 2026: आज बढ़ेगा आत्मविश्वास, कारोबार में होगा लाभ

मिथुन राशि

द सन

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आज का दिन आपके लिए पूरे जोश और विश्वास के साथ काम करने की प्रेरणा देने वाला रहेगा. जीवन में खुशियों को बढ़ावा मिलेगा. कारोबारी मामलों में तेजी आएगी. व्यक्तिगत विषयों में पहल करेंगे. पेशेवर नजरिया व्यापक रखेंगे. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे. भावनात्मक प्रयासों को गति मिलेगी. अपने व्यवहार से लोगों को आकर्षित करेंगे.

योजनाओं के संचालन में सफल होंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. आर्थिक संतुलन बना रहेगा. शुभ सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा. अनुभवी लोगों का साथ और समर्थन मिलेगा. पूरी तैयारी के साथ कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. अपने प्रभाव को बनाए रखेंगे. सकारात्मक बदलावों का स्वागत करेंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी. लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी. सभी का सहयोग मिलेगा.

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रिश्ते: घर में यादगार पल साझा करेंगे. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. खुशियों का माहौल बना रहेगा.

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