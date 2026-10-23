scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 23 October 2026: कन्या वाले आज भावनाओं पर रखें काबू, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 23 October 2026: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज और आर्थिक मामलों में अनुकूल रह सकता है. सहकर्मियों और पेशेवर मित्रों का सहयोग मिलेगा.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष राशि
थ्री ऑफ पेंटाकल्स

आज का दिन आपके लिए समान सोच वाले लोगों के साथ महत्वपूर्ण मामलों में आपसी सहमति बनाने में सहयोगी रहेगा. सहकर्मियों का साथ मिलेगा. पेशेवर मित्रों से मदद मिलेगी. व्यावसायिक गतिविधियां आकर्षक और प्रभावशाली रहेंगी. लोगों के साथ उचित संवाद बनाए रखेंगे. कामकाज में सफलता से उत्साहित रहेंगे. जिम्मेदार लोगों के साथ सहयोग की भावना बढ़ेगी. फोकस बनाए रखेंगे.

कारोबार को गति देंगे. विभिन्न मामलों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. स्पष्टता बनाए रखेंगे. उपलब्धियां हासिल करेंगे. प्रतिस्पर्धा की भावना रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. कला-कौशल से बेहतर परिणाम मिलेंगे. आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

अनुभव का लाभ उठाएंगे, घर में सहजता होगी
व्यापार में बेहतर व्यवस्था रहेगी, निरंतरता बनाए रहेंगे
उपलब्धियों से उत्साहित होंगे, करीबी सहयोगी बने रहेंगे
दबाव की स्थिति मे न आएं, लापरवाही से बचे
व्यक्तिगत मामलो में उत्साह बढ़ेगा, जरूरी कार्यों को गति देंगे

स्वास्थ्य: वाणी और व्यवहार प्रभावशाली रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिनचर्या नियमित बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में सुधार होगा. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. लाभ में वृद्धि होगी.

Advertisement

रिश्ते: घर में अनुकूल माहौल बना रहेगा. प्रेम भाव बना रहेगा. करीबियों का साथ मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Career Rashifal 23 October 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वाले नियमों का पालन करें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 23 October 2026: मेष राशि वालों के जीवन में मधुरता बनी रहेगी , जानें अन्य राशियों का हाल |
    गाय को कुत्ते ने काटा, उसी के दूध से बना चरणामृत, UP के दो गांवों के 450 लोगों ने लगवाई एंटी-रेबीज वैक्सीन |
    Arthik Rashifal 23 अक्टूबर 2026: मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 23 अक्टूबर 2026: आज 23 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    Aaj ka Rashifal 23 अक्टूबर 2026: मकर राशि वाले पैसा उधार देने से बचें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    आज 23 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे,  रहन-सहन सामान्य रहेगा |
    आज 23 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: तालमेल बनाए रखेंगे, प्रियजनों से मुलाकात होगी |
    आज 23 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: लक्ष्य पर ध्यान देंगे,  व्यक्तित्व संवारेंगे |
    आज 23 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: भव्यता बनाए रखेंगे, प्रबंधन संवारें
    Advertisement