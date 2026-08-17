Mithun Tarot Rashifal 17 August 2026: लक्ष्य पाने में सहज होंगे, काम में निरंतरता रहेगी

मिथुन
फाइव आफ स्वार्ड्स
आज का दिन आप के लिए करीबियों के दूर जाने का संकेतक है. संबंधों में असहजता अनुभव हो सकती है. कामकाज में अपनी जगह को बनाए रखने का प्रयास बनाए रखेंगे. विविध प्रयास साधारण रहेंगे. तैयारी पर जोर होगा. महत्वपूर्ण विषयों में संतुलन रखेंगे. आसपास के वातावरण पर फोकस होगा. लापरवाही में कोई कार्य न करें.
विभिन्न कार्ययोजनाएं प्रभावित होंगी. जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा करें. तनाव व उलझन से बचें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखें. दबाव में फैसले लेने से बचें. कार्यगति रुटीन बनाएं रखें. व्यवहार में विनम्रता और सरलता बढ़ाएं. करीबी के प्रति झुकाव अनुभव करेंगे. रिश्तों में संवार रहेगी. आदर सम्मान का भाव रहेगा.
स्वास्थ्य: निजी प्रदर्शन पर ध्यान दें. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. खानपान में नियमपालन बनाए रखें.
आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक कार्यों को गति मिलेगी. लक्ष्य पाने में सहज होंगे. काम में निरंतरता रहेगी.
रिश्ते: घरवालों की बातों पर फोकस होगा. संबंधियों की मदद रहेगी. रिश्तेदारों से सहजता बढ़ाएं.