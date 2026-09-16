Mithun Tarot Rashifal 16 September 2026: अर्थ व्यापार में निरंतरता रखेंगे, सूझबूझ से महत्वपूर्ण परिणाम पाएंगे

मिथुन

सेवन आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए जवाबदेही बनाए रखने और व्यावसायिक रुटीन पर बल देने वाला है. नियमितता पर जोर दें. कलाकौशल की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. जरूरी कार्यों को गति देंगे. विविध परिणाम संवारने की कोशिश होगी. उचित पुरस्कार की प्राप्ति होगी. अर्थ व्यापार में निरंतरता रखेंगे. सूझबूझ से महत्वपूर्ण परिणाम पाएंगे.

और पढ़ें

परिवार में सहज माहौल रहेगा. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. जिम्मेदारों की नजरों में स्वयं को बनाए रहेंगे. कार्यशैली में सुधार आएगा. कारोबार में अपेक्षा के अनुरूप योजनाएं बढ़ाएंगे. विविध विषयों में निरंतरता लाएंगे. अपनों की खुशी में शामिल होंगे. रिश्तों में सद्भावना बनाए रखेंगे. विनम्र व्यवहार से सबका मन जीतें. मिलकर रहें.

स्वास्थ्य: ध्यान और व्यायाम बनाए रखें. स्वास्थ्य सामन्य रहेगा. खानपान में सुधार लाएं.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय भूलचूक से बचें. प्रयासों को बेहतर बनाए रखें. धोखाधड़ी से बचें.

रिश्ते: करीबियों का समर्थन रहेगा. अपनों से भेंट बनाए रहेंगे. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

---- समाप्त ----