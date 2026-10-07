Mithun Tarot Rashifal 7 October 2026: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, शुभ संदेश मिलेंगे

मिथुन

टू आफ वांड्स

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आज का दिन आप के लिए अवसर का लाभ उठाने और तेजी से काम लेने का संकेतक है. मौका चूकने से बचें. बाद में पछतावा हो सकता है. अफवाहों को नजरअंदाज करें. अन्य की बातों में नहीं आएं. करीबियों से बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण बातचीत में सरलता बढ़ाएंगे. समय पर कदम उठाएं. कार्यशैली में सुधार बनाए रखें. कारोबार सकारात्मक रहेगा.

अपनों से किए गए वादे को निभाएंगे. सहकार की भावना रहेगा. सहकार पर बल बनाए रहेंगे. सूझबूझ और साहस दिखाएंगे. सभी से मेलजोल बढ़ाने का भाव रहेगा. कारोबारीयात्राएं हो सकती हैं. समकक्षों का साथ समर्थन बना रहेगा. विभिन्न मोर्चों पर जीत पाएंगे. करीबियों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

स्वास्थ्य: खानपान उम्दा रहेगा. स्वास्थ्य और व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सभी के हितों का ख्याल बनाए रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

रिश्ते: दोस्तों से भेंट होगी. घर के लोगों के लिए सहज वातावरण बनाए रखेंगे. शुभ संदेश मिलेंगे.

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