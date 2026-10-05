Mithun Tarot Rashifal 5 October 2026: साथी मददगार बने रहेंगे, अपेक्षा के अनुरूप लक्ष्य हासिल करेंगे

मिथुन

द वर्ल्ड

आप का दिन आप के लिए नवसंभावनाओं को तलाशने और पूर्व बातों से बाहर आने में सहयोगी है. पेशेवरों और करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे. उन्नति और विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में पहल रखेंगे. महत्वपूर्ण स्थानों पर आगे रहने का भाव रहेगा. अपनो से महत्वपूर्ण चर्चा बना रखेंगे. रणनीतिक वार्ता में आगे होंगे. चहुंओर सकारात्मक स्थिति रहेगी.

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योग्य जनों को आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आयोजन से जुड़ सकते हैं. आत्मबल में वृद्धि होगी. करियर कारोबार के विभिन्न प्रयास बढ़ाएंगे. साथी मददगार बने रहेंगे. अपेक्षा के अनुरूप लक्ष्य हासिल करेंगे. शिक्षा से जुड़े विषय बनेंगे. लोगों के भरोसे पर खरा उतरेंगे. उपलब्ध संसाधनों का लाभ लेंगे. प्रबंध में सफल रहेंगे. लोग प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य: दिनचर्या संतुलित रहेगी. नियमितता बनाए रखेंगे. जांच पर जोर होगा. खानपान अच्छा रहेगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लेनदेन में सहज होंगे. पूंजीगत मामलों में उत्साह दिखाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

रिश्ते: सब के साथ सामंजस्य बढ़ाएंगे. बड़ों की सलाह का सम्मान बनाए रखेंगे. मिलकर चलेंगे.

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