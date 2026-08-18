scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 18 August 2026 (करियर राशिफल): कन्या राशि के कार्य-व्यापार में शुभता बढ़ेगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 18 August 2026 (करियर राशिफल): कन्या राशि वाले परंपरागत कार्यों से जुड़े रहेंगे और नियम-कायदे व अनुशासन पर जोर देंगे. निरंतरता के साथ काम करने से कार्य-व्यापार में शुभता बढ़ेगी. इस दौरान अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में किसी को उधार देने से बचना बेहतर रहेगा.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए कार्य विस्तार को बढ़ावा मिलेगा. नेतृत्व क्षमता और प्रदर्शन में सुधार आएगा. सहकार की भावना बनी रहेगी और उद्योग-व्यापार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर जोर रहेगा. कार्यक्षेत्र में संवाद सहज बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

वृष राशि
वृष राशि वाले सेवा अनुबंधों और कार्ययोजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएंगे. काम में श्रम और निरंतरता की भावना बनी रहेगी. स्मार्ट तरीके से देरी की नीति अपनाने की स्थिति रहेगी. आपको नियमित कार्यों से जुड़े प्रस्ताव मिल सकते हैं.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वाले पेशेवर क्षेत्र में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. लाभ की स्थिति को संवारने में सफलता मिलेगी. विभिन्न मामले प्रभावशाली बने रहेंगे और चर्चाओं के सफल होने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में अपनी तेजी और प्रभावशाली संवाद से दूसरों को प्रभावित करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Budh Asta 2026
आज से बुध अस्त, 1 महीना इन 4 राशियों को होगा भरपूर धन लाभ
सिंह राशि वाले मित्रों का भरोसा जीतेंगे, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि
कुंभ राशि के धन-धान्य में वृद्धि होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि
kal ka rashifal 2026
कल से 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन! पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
shukra chandra yuti 2026
ग्रहों की महायुति! दुर्लभ संयोग से 3 राशियों पर होगी धन की बरसात

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के कामकाज में सक्रियता बढ़ेगी. सभी का समर्थन आपका उत्साह बढ़ाएगा और आप अपनी योजनाओं को सही दिशा देने में सफल रहेंगे. आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के संकेत हैं. पेशेवर सफलता मिलने से आपका आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा.

Advertisement

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए करियर में अवसर बढ़ सकते हैं. जोखिम से जुड़े विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी और कार्य-व्यापार को गति मिलेगी. योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा. कारोबार में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने और विस्तार से जुड़े मामलों में सफलता के संकेत हैं.

कन्या राशि
कन्या राशि वाले परंपरागत कार्यों से जुड़े रहेंगे और नियम-कायदे व अनुशासन पर जोर देंगे. निरंतरता के साथ काम करने से कार्य-व्यापार में शुभता बढ़ेगी. इस दौरान अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में किसी को उधार देने से बचना बेहतर रहेगा.

तुला राशि
तुला राशि वाले सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. करीबियों के सहयोग से कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी. व्यापार पर आपका फोकस बढ़ेगा और पेशेवर लोगों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे. कारोबारी मामलों में गति आने के संकेत हैं.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों को वाणिज्यिक अनुबंधों में लापरवाही से बचना होगा. लेनदेन से जुड़े मामलों में जोखिम न लें और कारोबार में सतर्कता बनाए रखें. समय प्रबंधन बेहतर करना जरूरी होगा. सक्रियता से आगे बढ़ें, लेकिन बातचीत में विनम्रता बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

धनु राशि
धनु राशि वालों की कार्यक्षेत्र में विस्तार से जुड़ी योजनाएं गति पकड़ सकती हैं. नई संभावनाओं के बारे में सोचेंगे और शुभ सूचना मिल सकती है. आकर्षक प्रस्ताव सामने आने के संकेत हैं. पेशेवर मामलों में रचनात्मकता को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा.

Advertisement

मकर राशि
मकर राशि वालों के प्रबंधन से जुड़े काम तेजी पकड़ेंगे. कार्यक्षेत्र में स्पष्टता बढ़ेगी और लंबित विषयों को सुलझाने में सफलता मिल सकती है. विभिन्न मामलों में हितकारी परिणाम बनने के संकेत हैं. भवन और वाहन से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं, लेकिन जोखिम लेने से बचें.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वाले अपने लक्ष्य समय पर हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. किए गए वादों को पूरा करने में सफल रहेंगे. करियर और कारोबार पर फोकस बढ़ेगा. कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. वाणिज्यिक मामलों को गति देने में अनुभव का लाभ मिलेगा.

मीन राशि
मीन राशि वालों को कारोबार में धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी. कामकाज में बेवजह की बातचीत को बढ़ाने से बचें और अनावश्यक आशंकाओं से दूर रहें. धैर्य और विवेक के साथ काम करने पर स्थितियां संभल सकती हैं. करियर और कारोबार से जुड़े प्रयास सामान्य रहेंगे, इसलिए उद्योग-वाणिज्य में जल्दबाजी न करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Love Rashifal 18 August 2026: सिंह राशि वाले मित्रों का भरोसा जीतेंगे, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि |
    बिहार प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल... एक दर्जन से अधिक वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला, पांच जिलों में नए डीएम तैनात |
    Arthik Rashifal 18 अगस्त 2026: कुंभ राशि के धन-धान्य में वृद्धि होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 18 अगस्त 2026: आज 18 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह |
    आज 18 अगस्त 2026 मीन राशिफल: मीन राशि वाले चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी |
    आज 18 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: चारों तरफ से सफलता हासिल होगी, नई ऊंचाइयां छूएंगे |
    आज 18 अगस्त 2026 मकर राशिफल: जिम्मेदारियों को बखूबी उठाएंगे, समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे |
    आज 18 अगस्त 2026 धनु राशिफल: विस्तार की सोच रखेंगे, प्राप्त करेंगे शुभ सूचना |
    उत्तर प्रदेश: झांसी में रोडवेज बस ने राहगीर को कुचला, CCTV में कैद हुई पूरी घटना, हालत गंभीर |
    आज 18 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: बजट से कार्य करें, जल्दबाजी न दिखाएं.
    Advertisement