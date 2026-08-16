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Career Rashifal 16 August 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वाली जल्दबाजी से बचें, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 16 August 2026 (करियर राशिफल): कामकाजी सहयोग बढ़ेगा . करियर-व्यापार में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक विषय गति लेंगे, लाभ उम्मीद के अनुरूप रहेगा, भौतिक सुविधा-संसाधन बढ़ेंगे

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career horoscope
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मेष: कामकाज का स्तर बेहतर बनाए रखेंगे. अतिउत्साह न दिखाएं .  व्यर्थ बातों में न आएं. नौकरीपेशा लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे. करियर-व्यापार की जिम्मेदारियों पर आपका ध्यान बढ़ेगा.

वृष: कार्ययोजनाओं को गति देंगे. अपने लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन रहेगा तथा कामकाजी प्रयासों में सक्रियता आएगी. पेशेवर परिणाम सकारात्मक रहेंगे.

मिथुन: कामकाज सामान्य बना रहेगा.  पेशेवर संबंध सहज बनाए रखेंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. कारोबार में तेजी रहेगी, व्यवसाय में रुटीन बनाए रखेंगे तथा प्रबंधन की सफलता से उत्साहित रहेंगे.

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कर्क: कामकाज अपेक्षित रहेगा. भेंट में उत्साह दिखाएंगे. कारोबार में प्रदर्शन असरदार रहेगा . करियर को गति मिलेगी. साख-सम्मान में वृद्धि होगी . आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे.

सिंह: व्यापार में अच्छा करेंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. अनुकूलता का लाभ उठाएंगे .  वाणिज्यिक मामलों में निरंतरता बनाए रखेंगे. वचन के पक्के रहेंगे . कारोबार में जिम्मेदारी बढ़ेगी.

कन्या: करियर-व्यापार में इच्छित सफलता मिलेगी. पैतृक मामले पक्ष में बनेंगे . निसंकोच सक्रियता बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा, अनुकूल वातावरण का लाभ लेंगे . लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

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तुला: व्यापार पर फोकस बढ़ाएं और लाभ सामान्य रहेगा. कार्यविस्तार पर जोर देंगे. सहकर्मियों के प्रति सहयोग का भाव रहेगा, मेहनत-लगन से कार्य बनेंगे . क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे.

वृश्चिक: आकर्षक प्रस्तावों में सभी का समर्थन मिलेगा. करियर में अपेक्षित स्थिति रहेगी . व्यापार में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएंगे . कार्यक्षेत्र में पूरा समय देंगे.

धनु: कामकाजी सहयोग बढ़ेगा . करियर-व्यापार में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक विषय गति लेंगे, लाभ उम्मीद के अनुरूप रहेगा, भौतिक सुविधा-संसाधन बढ़ेंगे . सहकर्मियों का समर्थन मिलेगा.

मकर: चर्चाओं में बेहतर रहेंगे और अधिकतर मामले सकारात्मक बनाए रखेंगे. कारोबार में तेजी रहेगी. अपने अनुभव व कौशल का लाभ उठाएंगे, लाभ एवं संवार बनाए रखेंगे .  अपने लक्ष्य साधेंगे.

कुंभ: कामकाज में जिम्मेदारों की सुनेंगे . उनकी सीख-सलाह बनाए रखेंगे. जोखिम उठाने से बचें, कारोबार में स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं, व्यापार पर जोर रखें . लंबित मामलों में उतावली न दिखाएं.

मीन: उद्योग में तेजी आएगी .  कार्ययोजनाओं को गति देंगे. सौदेबाजी में बेहतर होंगे, नीतिगत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पेशेवरता पर बल देंगे . वाणिज्य में सबका सहयोग रहेगा, जल्दबाजी से बचेंगे.

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