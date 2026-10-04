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Makar Tarot Rashifal 4 October 2026: समझौतों में सावधान रहेंगे, कला कौशल को बढ़ाएंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 4 October 2026: निजी विषयों में सहजता के साथ आगे बढ़ेंगे.  प्रलोभन के जाल में आने से बचें.  लंबित कार्यों में सूझबूझ रखें.  व्यवस्था में बदलाव से बचेंगे.

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capricorn horoscope
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मकर
जजमेंट
आज का दिन आप के लिए हर कदम सावधानी से उठाने और सभी मामलों में सतुलित गतिविधि बनाए रखने पर जोर देने वाला है.  सहजता से कार्य करें.  प्रतिक्रिया में जल्दबाजी न दिखाएं.  विभिन्न विषयों में उचित गति बनी रहेगी.  बजट का ध्यान बनाए रखें.  परिस्थिति पर नियंत्रण बनाए रखें.  व्यसायिक मामले पक्ष में बनेंगे.  जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास रहेगा. 

लापरवाही से बचेंगे.  वाणिज्यिक कार्यों  मे उचित प्रदर्शन बनाए रहेंगे.  लेनदेन में धैर्य दिखाएंगे.  दोस्तों की मदद से स्वहितों को साधेंगे.  कार्यक्षेत्र और तार्किकता बनाए रखेंगे.  निजी विषयों में सहजता के साथ आगे बढ़ेंगे.  प्रलोभन के जाल में आने से बचें.  लंबित कार्यों में सूझबूझ रखें.  व्यवस्था में बदलाव से बचेंगे.  विविध प्रयास बनाए रखेंगे. 

स्वास्थ्य: मौसमी सावधानियों को बढ़ाएंगे.  खानपान पर ध्यान देंगे.  स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी. 
आर्थिक स्थिति: कारोबारी स्थिति साधारण बनी रहेगी.  समझौतों में सावधान रहेंगे.  कला कौशल को बढ़ाएंगे. 
रिश्ते: घरेलु मामलों में सामान्य रहेंगे.  लोगों से परस्वार विश्वास बनाए रहें.  रिश्तों में भरोसा बढ़ाएं. 

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