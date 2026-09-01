Makar Tarot Rashifal 1 September 2026: सहयोग की भावना से कार्य करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं

मकर

सेवन ऑफ कप्स

आज का दिन आप के लिए अतार्किक कल्पनाओं और विचारों से बचने का संकेतक है. विकल्पों की अधिकता में भ्रम पूर्ण स्थिति बन सकती है. भावनात्मक दबाव को स्वयं पर हावी न होने दें. व्यवहारिक सोच बनाए रखें. योजनाओं पर काम करते रहें. विरोधी की बातों से प्रभावित न हों. लोभ व लालच में आने से बचें. घर परिवार के मामलों में सहजता बनाए रखें.

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अवसरों का लाभ उठाने की जल्दबाजी न दिखाएं. करीबियों की बातों को नजरअंदाज न करें. भावनात्मक स्तर पर सहज प्रदर्शन बनाए रहें. बाहरी लोगों की बातों में नहीं आएं. अपनों से मतभेद बढ़ाने से बचें. व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने का प्रयास रखें. आसपास में अनुकूलन रहेगा. अपनों का सम्मान रखें. आपसी सहमति बढ़ाएं.

स्वास्थ्य: दिनचर्या नियमित रखें. मौसमी बदलावों के प्रति सजग रहें. सहज वातावरण बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: जिम्मेदारों को साथ रखें. सहयोग की भावना से कार्य करें. आत्मविश्वास बढ़ाएं.

रिश्ते: घरवालों से बनाकर चलें. औरों का सम्मान करें. अहंकार व निराशा के भाव न दिखाएं.

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