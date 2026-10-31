आज 31 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: आर्थिक मामलों में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रिश्तों में भी रखें धैर्य

लेनदेन में सजगता सतर्कता बनाए रहें. वाणिज्यिक कामकाज सामान्य रहेगा. विदेश यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियमों पर बनाए रखें. कामकाजी मामले प्रभावित होंगे. अन्य देश के लोगों के साथ संपर्क सवांद बढ़ाए रख सकते हैं. संबंधों में धैर्य दिखाएं. सामंजस्य व सद्भाव बनाए रखें. निवेश से संबंधित गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखें.

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नौकरी व्यवसाय- जल्दबाजी से बचें. पेपरवर्क में सावधानी बढ़ाएं. चर्चाओं में स्पष्टता रखें. व्यापार में निरंतरता बनाए रहें. पेशेवर कार्यों को गति दें. बड़ों का आज्ञापालन रखें. लाभ एवं विस्तार पूर्ववत् रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. वाणिज्यिक पक्ष सामान्य रहेगा. बजट की अनदेखी न करें. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ें. कोर्ट के मामले उभरने की आशंका है.

प्रेम मैत्री- भावनाओं पर नियंत्रण रखें. बात कहने में संकोच रहेगा. रिश्तों में विनय विवेक बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. प्रेम स्नेह पर बल बना रहेगा. संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखेंगे. विपक्षियों से सतर्क रहेंगे. मितभाषी रहेंगे. धूर्त से सतर्कता बरतें. अधिकांश मामलों में सहजता रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा संवाद में सहज रहें. व्यवस्थित दिनचर्या रखें. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

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आज का उपाय: नवग्रहों के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. नियम बनाए रखें.

शुभ अंक : 2, 4, 6, और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

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