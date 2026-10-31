आज 31 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: रिश्ते मजबूत होंगे, बढ़ेगा मान-सम्मान

परिचितों संग मिलकर कार्य करने और सूचना संपर्क बढ़ाने में आगे होंगे. साहसिक गतिविधियों को बल मिलेगा. पहल पराक्रम बनाए रहेंगे. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आलस्य त्यागें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. जानकारी जुटाने में सफल होंगे. कामकाजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रबंधन को बल मिलेगा. तेजी से काम निकालेंगे. आलस्य में नहीं आएं. संबंधों को सम्मान करेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लक्ष्य पूरे करने पर फोकस होगा. सहकारी प्रयासों में गति बनी रहेगी. पेशेवर यात्रा की संभावना है. कामकाज में तेजी लाएंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक हितलाभ बढ़त पर रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. जोखिम उठाने में आगे रह सकते हैं. प्रतिस्पर्धा की सोच होगी. सबका सहयोग पाएंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- भाईचारा बढ़त पाएगा. बंधुओं के साथ मिलकर रहेंगे. करीबी संबंधों को मजबूत बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा. परिजनों से सुख साझा करेंगे. विनम्रता रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे. परिचितों से नजदीकी बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: नवग्रहों की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. मनोबल ऊंचा रखें.

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शुभ अंक : 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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