आज 17 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: संबंधों में धैर्य रखें, विनम्र रहें

रिश्तों में चिश्वास बनाए रखेंगे. संबंधों को संवारने का प्रयास रहेगा. कार्यविस्तार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च में सजगता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते हैं. कामकाज स्तरीय रहेगा. विदेश यात्रा हो सकती है. वित्तीय निवेश की संभावनाओं को बल मिलेगा. बजट की अनदेखी न करें.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लेनदेन में चूक से बचें. करियर व्यापार में सजगता रखें. व्यर्थ वादविवाद बढ़ने की आशंका है. करियर में दबाव रह सकता है. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति - खर्च वृद्धि की आशंका है. कोर्ट कचहरी के मामलों में रुचि रखेंगे. विरोध व अवरोध उभर सकते हैं. नियमों का पालन रखें. व्यवस्था और अनुशासन रखें. योजना से कार्य करें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में धैर्य रखें. चर्चाअव्यवहार में विनम्र रहें. संवेदनशीलता और आत्मनियंत्रण बनाए रखें. विपक्षियों से सतर्कता बढ़ाएं. धूर्त से सावधानी बरतें. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. संबंधों में तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल में बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अन्य को वचन देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें. मनोबल रखें.

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आज का उपाय: भक्तों पर असीम कृपा करने वाली देवी मां कालरात्रि की पूजा वंदना करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सजगता रखें.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : श्याम

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