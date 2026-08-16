आज 16 अगस्त 2026 वृष राशिफल: बड़प्पन से काम ल्रेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

आर्थिक अवसरों को साथियों के सहयोग से भुनाने पर जोर देंगे. मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. कार्यगति उम्मीद से बेहतर बनी रहेगी. प्रतिभा और प्रबंधन बनाए रखेंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. सबका सहयोग समर्थन पाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सूझबूझ व कार्यक्षमता बढ़त पर रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं को गति देंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. कामकाजी प्रयासों में सक्रियता आएगी. पेशेवर परिणाम सकारात्मक रहेंगे.



धन संपत्ति- हितलाभ का प्रतिशत संवरेगा. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन संवरेगा. विभिन्न स्त्रोतों से आय बनेगी. करियर व्यापार प्रभावशाली रहेगा. साहस बनाए रखेंगे.



प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ समय साझा करेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. प्रेमभाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुख सौख्य से समय बिताएंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे. परिजनों से मिलने में रुचि रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन से काम ल्रेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. जरूरी चर्चा कर पाएंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी.

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. अनुशासन रखें.

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शुभ अंक : 6 और 7

शुभ रंग : श्वेत

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