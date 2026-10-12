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आज 12 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: स्वास्थ्य संवार पाएगा, व्यक्तित्व को बल मिलेगा

Aaj ka Makar Rashifal 12 October 2026, Capricorn Horoscope Today: परस्पर भरोसा बढ़ेगा.  भावनात्मकता पर नियंत्रण बनाए रखेंगे.  निजी मामलों में सुधार होगा.  सहयोग की भावना बढ़ेगी.  मधुरता बनाए रखेंगे.

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capricorn horoscope
capricorn horoscope

कार्यक्षेत्र में इच्छित परिणाम बनेंगे.  विविध प्रयासो में मदद बनी रहेगी.  अनुभव का लाभ उठाएंगे.  पैतृक विषयों को गति मिलेगी.  पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे.  असहजताएं स्वतः दूर होंगी.  समकक्षों का भरोसा जीतेंगे.  वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा.  कामकाजी प्रभाव में वृद्धि होगी.  विविध कार्याे में तेजी आएगी.  उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी.  महत्वपूर्ण विषयों को सहजता से आगे बढ़ाएंगे.  प्रबंधकीय मामलों में उचित निर्णय ले पाएंगे.  साख प्रभाव में वृद्धि होगी. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में उपलब्धि बनी रहेगी.  उद्योग व्यवसाय में उछाल रहेगा.  विस्तार कार्यों  पर फोकस बनाए रखेंगे.  पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे.  अधिकारियों से सहयोग बढ़ाएंगे.  सक्रियता से काम लेंगे.

 धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का प्रतिशत संवरेगा.  शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  प्रशासन पर फोकस होगा.  समकक्षों से सहयोग मिलेगा.  प्रतिभा प्रदर्शन बढ़त पर रहेंगे.  धनधान्य में इजाफा होगा.  कार्यों  को गति देंगे. 

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प्रेम मैत्री- रिश्तों को संवारेंगे.  प्रेम स्नेह के संरक्षण का भाव बढ़ेगा.  सभी के प्रति आदरभाव रखेंगे.  वरिष्ठ जन प्रभावित होंगे.  परस्पर भरोसा बढ़ेगा.  भावनात्मकता पर नियंत्रण बनाए रखेंगे.  निजी मामलों में सुधार होगा.  सहयोग की भावना बढ़ेगी.  मधुरता बनाए रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा.  स्वास्थ्य संवार पाएगा.  व्यक्तित्व को बल मिलेगा.  मनोबल ऊंचा होगा. सुविधाएं बढ़ेगी. 

आज का उपाय: देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें.  व्रत संकल्प बनाए रखें.  अनुशासन बनाए रखें. 

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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : मूनलाइट

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