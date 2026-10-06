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आज 6 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: चर्चा संवाद में आगे रहेंगे, न करें ये एक गलती

Aaj ka Makar Rashifal 6 October 2026, Capricorn Horoscope Today: सहकारिता के कार्यों में तेजी दिखाएंगे. करीबी उपलब्धि पाने में सफल सकते हैं. व्यवस्था पर जोर देंगे. विपक्ष को अवसर नहीं देंगे.

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capricorn horoscope
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करियर व्यापार में गति आएगी. सभी को जोड़े रख पाएंगे. साझीदारी की विधिवत् साझेदारी बढ़ाने की कोशिश बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों सक्रियता आएगी. भूमि भवन के विषयों में गति आएगी. विभिन्न प्रयास संवरेंगे. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा. चहुंओर सुधार बना रहेगा. जोखिम के कार्यों को टालेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. सहकारिता के कार्यों में तेजी दिखाएंगे. करीबी उपलब्धि पाने में सफल सकते हैं. व्यवस्था पर जोर देंगे. विपक्ष को अवसर नहीं देंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्यमिता को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण चर्चा और संवाद में प्रभावशाली रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. पेशेवरों के लिए बेहतर अवसर बनेंगे. विभिन्न प्रयास गति लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे. पहल की सोच रहेगी. आय में बढ़त बनी रहेगी. टीम वर्क में सक्रियता बनाए रखेंगे. बड़प्पन बढ़ा रहेगा. साहस दिखाएंगे.

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प्रेम मैत्री- दाम्पत्य में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम और विश्वास बल पाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि लेंगे. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. मेल मुलाकात होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्रता घनिष्ठ होंगी. रिश्तों को मजबूती देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बढ़ेगी. सहजता सक्रियता रखेंगे. विभिन्न मामलों में स्पष्ट रहेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल जौ और कुशा से विधिवत् तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. अन्न दान करें. सहकार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 6, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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