आज 5 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: सूझबूझ से काम लेंगे, अवसर का इंतजार करेंगे

नया करने की कोशिश बढ़ाएंगे. कलात्मक विषयों में रुचि दिखाएंगे. घर परिवार में सुख बढ़ेगा. खुशी के क्षण निर्मित होंगे. आधुनिक विषयों में समय देंगे. कामकाज में तेजी दिखाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. विनम्र व मधुर व्यवहार रहेगा. यात्रा संभव है. बड़प्पन से काम लेंगे. सीख सलाह बनाए रहेंगे. महत्पूर्ण निर्णय लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय - करियर में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर अनुकूलता रहेगी. सृजनात्मकता पर जोर रखेंगे. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. नियमों का पालन करेंगे.

धन संपत्ति- लाभ संवार पर रहेगा. लेनदेन में धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. परस्पर सहयोग बना रहेगा. योजनाएं उचित दिशा में बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सबके साथ मिलकर रहेंगे. चर्चा संवाद में समय देंगे. सबके हित का भाव बना रहेगा. परिजन प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों को बखूबी निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक सहजता बनाए रहेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. तेजी बनाए रखेंगेे. स्वास्थ्य अवरोध दूर होंगे.

आज का उपाय: पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् तर्पण करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सुधार का नजरिया रखें.

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शुभ अंक : 2, 5 और 7

शुभ रंग : गुलाबी

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