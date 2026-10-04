आज 4 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: लेन-देन पर ध्यान दें, वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रहेगा

रिश्तों पर ध्यान देंगे. सबको जोड़ने की कोशिश रखेंगे. त्याग और सहयोग की भावना बढ़ेगी. सभी का मान सम्मान रखेंगे. प्रबंधन में सहज रहेंगे. बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. ऊर्जा उत्साह रखेंगे. निवेश व विस्तार की सोच बनी रहेगी. बड़ों की सलाह से चलेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. आवश्यक कार्यों में धैर्य दिखाएंगे. नीति नियम के अनुसार कार्य करते रहेंगे. समता और न्याय पर जोर रखेंगे. वैदेशिक कार्यों में गति आएगी. नीतिगत व्यवहार रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- काम के प्रति जल्दबाजी न दिखाएं. लक्ष्य पर फोकस रखें. लाचली प्रस्तावों के प्रलोभन में न आएं. कार्य व्यापार के लिए समय प्रबंधन बढ़ाएं. हल्की बातों को अनदेखा करें.



धन संपत्ति- खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. निवेश पर बल बढ़ाएंगे. लेनदेन पर ध्यान दें. वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रहेगा. योजना के अनुसार कार्य करें. वाणिज्यिक प्रयासों में धैर्य रखें. ठगी से बचें.

प्रेम मैत्री- मन के मामले सहज रहेंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. करीबियों का सम्मान करेंगे. मन के मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं. भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. विवाद में नहीं पड़ेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. विभिन्न संबंधों में सामान्य स्थिति बनाए रहेंगे. संकोच का भाव बढ़ा रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में बड़ी सोच रखें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. स्वयं पर ध्यान दें. खानपान सात्विक रखें. व्यवस्था संवार पाएगी. मनोबल बनाए रहें.

Advertisement

आज का उपाय: आत्मतत्व स्वरूप सूर्यदेव और पितरों को जल से अर्घ्य दें. विनम्रता बनाए रखें.

शुभ अंक : 1, 2, 4 और 6

शुभ रंग : पर्ल पिंक

---- समाप्त ----