scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 27 August 2026: लक्ष्य पर फोकस रखेंगे, अवसरों को भुनाएंगे

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 27 August 2026: कामकाज को आगे बेहतर ढंग से बढ़ाएंगे. परिचितों से भेंट मुलाकात संभव होगी. घर में खुशियों को संचार बना रहेगा. सूझबूझ और चर्चा में असरदार रहेंगे. साक्षात्कार में सफल होंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ
द फूल
आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से हर कार्य करने और नया सीखने समझने को तत्पर बने रहने में सहयोगी है. शुभचिंतको को साथ बनाए रखेंगे. सकारात्मक लोगों से चर्चाएं बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. परस्पर सहयोग से काम लेंगे. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. बड़ों के प्रति आदर और सम्मान का भाव बनाए रखेंगे.

खानपान का आकर्षक रहेगा. वाणी व्यवहार पर फोकस होगा. घर वालों के लिए अधिक करने का प्रयास होगा. सबकी खुशी बढ़ाने की सोच होगी. कामकाज को आगे बेहतर ढंग से बढ़ाएंगे. परिचितों से भेंट मुलाकात संभव होगी. घर में खुशियों को संचार बना रहेगा. सूझबूझ और चर्चा में असरदार रहेंगे. साक्षात्कार में सफल होंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को बल मिलेगा. दिनचर्या व्यवस्थित बनाए रखेंगे. सेहत के मामले हल होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

आवश्यक सावधानियों पर ध्यान दें, जोखिम लेने से बचें
वित्तीय हितों को बनाए रखेंगे, योजनाओं में सक्रियता आएगी
लेन-देन में सक्रियता रखेंगे, चहुंओर बेहतर प्रदर्शन रहेगा
वरिष्ठ एवं परिवार के लोग सहयोगी होंगे, अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे
लेन-देन में लापरवाही से बचें, प्रबंध कार्यों पर ध्यान दें

आर्थिक स्थिति: कारोबार में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन रहेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

रिश्ते: घर में साथ सुख बनाए रखेंगे. सबका साथ बना रहेगा. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. प्रस्ताव मिलेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Makar Tarot Rashifal 27 August 2026: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, परिस्थितियां बेहतर बनेंगी |
    Dhanu Tarot Rashifal 27 August 2026: वित्तीय हितों को बनाए रखेंगे, योजनाओं में सक्रियता आएगी |
    Vrishchik Tarot Rashifal 27 August 2026: लेन-देन में सक्रियता रखेंगे, चहुंओर बेहतर प्रदर्शन रहेगा |
    Tula Tarot Rashifal 27 August 2026: वरिष्ठ एवं परिवार के लोग सहयोगी होंगे, अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे |
    Kanya Tarot Rashifal 27 August 2026: लेन-देन में लापरवाही से बचें, प्रबंध कार्यों पर ध्यान दें |
    Singh Tarot Rashifal 27 August 2026: वातावरण अपेक्षा से अच्छा रहेगा, सबका समर्थन पाएंगे |
    Kark Tarot Rashifal 27 August 2026: घर के लोगों से रिश्ते मधुर बनेंगे, करीबियों का सहयोग रहेगा |
    Mithun Tarot Rashifal 27 August 2026: उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन करेंगे, कार्यों में संतुलन रखेंगे |
    'घर पर पहले बता देते हैं', जया बच्चन की डांट से बचने के अमिताभ ने खोले राज |
    Vrishabh Tarot Rashifal 27 August 2026: करीबियों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा
    Advertisement