Aaj ka Rashifal 10 अक्टूबर 2026: शनिवार के दिन घर-परिवार में खुशहाली बढ़ेगी, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: रिसर्च से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ, दूर से आएगी अच्छी खबर

मेष राशि के जातकों में रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा. कहीं दूर से अचानक अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है.

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यह अपने रिश्तों को संभालने का समय है. कोई भी निर्णय अपने विवेक से लें. परिवार को पर्याप्त समय देना होगा, जिससे व्यापार से जुड़े सभी कार्य सुचारू रूप से बनेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): पक्षियों को नियमित रूप से दाना खिलाएं.

वृष राशि: प्राप्त होगा मेहनत का फल, जीवनसाथी की सलाह से बनेंगे काम

वृष राशि के जातकों को अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा. कोई भी बड़ा फैसला जीवनसाथी की सलाह लेकर ही करें.

अटके व रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए दिन अनुकूल है. घर-परिवार में खुशहाली बढ़ेगी. यात्रा से लाभ के योग हैं और व्यापार की स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

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आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को श्रद्धापूर्वक ताजी रोटी खिलाएं.

मिथुन राशि: उधारी के लेनदेन से बनाएं दूरी, खुलेंगे धन प्राप्ति के नए अवसर

मिथुन राशि के जातक उधार लेनदेन से पूरी तरह बचें. शिक्षा से जुड़े सभी काम आसानी से बनेंगे और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे.

धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होंगे. पूरी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें. हालांकि व्यापार के मामले में थोड़ा नुकसान होने की आशंका बनी हुई है.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (aaj ke upay): कौए को रोटी खिलाएं.

कर्क राशि: पूरी तरह सफल होंगी योजनाएं, व्यापार में बनेगी लाभ की स्थिति

कर्क राशि के जातकों की सभी योजनाएं सफल होंगी और धन की प्राप्ति होगी. यात्रा के नए योग बन रहे हैं और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

नए लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में काम आएंगे. व्यापार के क्षेत्र में लाभ की बेहतरीन स्थिति बनती हुई नजर आ रही है.

शुभ अंक (Lucky Number): 2

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

सिंह राशि: सुधरेंगे परिवार से जुड़े कार्य, दोस्त करेंगे हर संभव मदद

सिंह राशि के जातकों के परिवार से जुड़े सभी कार्य पूरे होंगे. धन लाभ पाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा.

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विपरीत परिस्थितियों में दोस्त आपकी भरपूर मदद करेंगे. लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें. रिश्तों की नई शुरुआत होगी, लेकिन व्यापार में नुकसान की आशंका है.

शुभ अंक (Lucky Number): 1

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

कन्या राशि: उत्साह से पूरे होंगे काम, मिलेगा परिवार का भरपूर सपोर्ट

कन्या राशि के जातक पूरे उत्साह के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे. मेहनत का बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा.

आपको अचानक धन लाभ होगा और परिवार से पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा. किसी से भी व्यर्थ के झगड़े में पड़ने से बचें. व्यापार में बड़े लाभ के योग हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को प्रेमपूर्वक रोटी खिलाएं.

तुला राशि: बढ़ेगा आपका मान-सम्मान, खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते

तुला राशि के जातकों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी और महत्वपूर्ण नए लोगों से मुलाकात होगी. तरक्की व उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे.

धन का आगमन सुगम होगा और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में मधुरता व सुधार आएगा. व्यापार से जुड़े सभी रुके हुए काम अब बनने लगेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

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आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को 1 किलो चावल दान करें.

वृश्चिक राशि: कार्यक्षेत्र में सुधरेगी स्थिति, पूरा होगा बहुत दिनों से अटका काम

वृश्चिक राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र की स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी. आपकी नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होगी और कार्य तेजी से पूरे होंगे.

आपकी सेहत में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. बहुत दिनों से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होगा और व्यापार में लाभ के योग हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

धनु राशि: खर्चों पर रखें पूरा नियंत्रण, बढ़ेगी धार्मिक कार्यों में रुचि

धनु राशि के जातकों को अपने बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करना होगा. धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

परिवार में चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे. सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें. संतान पक्ष से खुशी मिलेगी, लेकिन व्यापार से जुड़े कार्य बेहद सावधानी से करें.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का हरा

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को चावल और दाल दान करें.

मकर राशि: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, वाहन चलाते समय बरतें सावधानी

मकर राशि के जातकों के लिए धन लाभ के मजबूत योग हैं. करियर को तेजी से आगे बढ़ाने का यह सही समय है.

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लोग आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे और मित्रों से मुलाकात होगी. हालांकि गाड़ी से चोट का खतरा बना हुआ है, इसलिए खुद गाड़ी न चलाएं. व्यापार में बड़ा फायदा होगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

कुंभ राशि: बढ़ेगा आपका आत्मविश्वास, व्यापार में बनी रहेगी अनुकूल स्थिति

कुंभ राशि के जातकों का आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा. कामकाज के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल होगी और परिवार के साथ सुखद वक्त बीतेगा.

मन की टेंशन पूरी तरह दूर होगी. लंबी यात्रा से लाभ मिलने का योग बन रहा है. व्यापार के मामले में स्थितियां पूरी तरह अनुकूल रहेंगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): नीला

आज का उपाय (aaj ke upay): पक्षियों को नियमित रूप से दाना खिलाएं.

मीन राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, बनेंगे धन कमाने के नए रास्ते

मीन राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. धन कमाने के कई नए और बड़े रास्ते बनते नजर आएंगे.

प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनेगी और मित्रों से हर संभव मदद मिलेगी. अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा. व्यापार के क्षेत्र में तरक्की के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

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शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

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