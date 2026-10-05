Aaj ka Rashifal 5 अक्टूबर 2026: कर्क राशि वालों को धन लाभ होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष

मन को शांत रख कर काम करना होगा. लोगों से मतभेद हो सकता है. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. घर परिवार से सहयोग प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है. व्यापार से जुड़े फैसले सोच समझ कर करें.

और पढ़ें

जरूरी टिप- सेहत का ध्यान रखें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी गरीब को चावल का दान करें

वृष

धन की स्थिति में सुधार होगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. अपनी मेहनत को बढ़ाने का समय है. सीनियर अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. जल्दबाजी में कोई काम करने से बचें. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी.

जरूरी टिप- यात्रा से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मिथुन

कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. करियर में आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. कोर्ट केस में सफलता मिलेगी. शत्रुओं से सावधान रहें. व्यापार से संबंधित काम बनेंगे.

जरूरी टिप-इगो से बचें

शुभ रंग- भूरा

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

कर्क

कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. धन लाभ होगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. क्रोध से बचना होगा. जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. व्यापार से संबंधित लाभ का योग है.

Advertisement

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी गरीब को फल का दान करें

सिंह

आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. कोर्ट केस में सफलता मिलेगी. उधार लेनदेन से बचना होगा. संतान से खुशी मिलेगी. व्यापार में जल्दबाजी में फैसला ना करें.

जरूरी टिप- धैर्य से काम करें

शुभ रंग- लाल

उपाय- किसी गरीब को आटे का दान करें

कन्या

भाग्य का साथ मिलेगा. बहुत दिनों से रुके काम पूरे होंगे. समस्याओं से छुटकारा मिलेगा. संतान से सुख मिलेगा. रिश्ते मजबूत होंगे. व्यापार में फायदे का योग है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- बादामी

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

तुला

कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. परिवार को और वक्त देना होगा. जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें. लोगों से विवाद हो सकता है सावधान रहें. छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी. व्यापार से संबंधित नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- किसी गरीब को चावल का दान करें

वृश्चिक

कार्यों के अच्छे नतीजे मिलेंगे. परिवार में खुशहाली बढ़ेगी. करियर में ध्यान देने का समय है. सेहत के मामले में सावधान रहें. पैसों से जुड़ा फैसला सोच समझ कर करें. व्यापार में हानि हो सकती है.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय-किसी गरीब को फल दान करें

Advertisement

धनु

उधार लेनदेन से बचना होगा. किसी से मतभेद हो सकता है. शत्रुओं पर विजय मिलेगी. संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी. लंबी यात्रा पर आज ना जाएं. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- सुनहरा

उपाय-कौए को रोटी खिलाएं

मकर

योजना बनाकर काम करने का दिन है. परिवार से संबंधित काम बनेंगे. भाग्य का साथ मिलेगा. धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे. रिश्तेदारों से मुलाकात होगी. व्यापार में जल्दबाजी में फैसले ना करें.

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग- हल्का नीला

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

कुंभ

परिवार से संबंधित काम बनेंगे. सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा. किसी से मतभेद ना बढ़ने दें. नकारात्मक सोच से बचना होगा. अपना खान-पान ना बिगड़ने दें. व्यापार में धन लाभ होगा.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

मीन

तेजी से काम करने का दिन है. आपका सम्मान और बढ़ेगा. धन की स्थिति में सुधार होगा. प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. स्वभाव में अहंकार का भाव ना बढ़ने दें. व्यापार में सावधानी रखें हानि हो सकती है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- ऑरेंज

उपाय- किसी मंदिर में मिसरी दान करें

आज का उपाय

यदि रोग से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो प्रतिदिन गंगाजल में काले तिल मिलाकर शिवजी को अर्पित करें. 11 बेलपत्र चढ़ाएं. शिव जी को भस्म अर्पित करें. महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें. शिवजी की आरती करें.

---- समाप्त ----