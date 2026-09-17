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Shukra Ast 2026: 23 सितंबर से अस्त हो रहे हैं शुक्र, 37 दिन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क

Shukra Ast 2026: 23 सितंबर से शुक्र अस्त होने जा रहे हैं. अगले 37 दिनों तक किन 4 राशियों को करियर, धन और सेहत के मामले में विशेष सावधानी बरतनी होगी? जानें यहां.

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शुक्र गोचर 2026 (Photo: ITG)
शुक्र गोचर 2026 (Photo: ITG)

Shukra Ast 2026:  वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे जीवन में ग्रहों की चाल और उनकी स्थितियों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है. भौतिक सुख-सुविधा, वैभव, ऐश्वर्य, सौंदर्य, प्रेम, कला और धन के कारक ग्रह शुक्र (Venus) जल्द ही अपनी स्थिति में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं. पंचांग की गणना के मुताबिक, आगामी 23 सितंबर 2026 को शुक्र ग्रह अस्त होने जा रहे हैं. 

शुक्र के अस्त होने की यह विशेष अवधि लगभग 37 दिनों तक प्रभावी रहेगी. ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को वैवाहिक जीवन, सुख-समृद्धि और भौतिक आनंद का प्रतीक माना गया है. ऐसे में शुक्र के अस्त होने से तमाम राशियों के जातकों के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं. हालांकि यह गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन आगामी 37 दिनों तक कुछ चुनिंदा राशियों के जातकों को अपनी सेहत, करियर और आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की सख्त सलाह दी जाती है. आइए विस्तार से जानते हैं कि वे कौन सी 4 राशियां हैं जिन्हें इस अवधि में सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा:

इन 4 राशियों को रहना होगा विशेष सतर्क:
1. मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का अस्त होना कार्यक्षेत्र में कुछ नई चुनौतियां लेकर आ सकता है. इस दौरान आपको अपने ऑफिस में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर चलने की खास जरूरत होगी. बिना सोचे-समझे ऑफिस में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें. व्यापार से जुड़े लोगों को भी इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया रिस्क लेने से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है. 

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2. कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि के जातकों के लिए यह 37 दिनों का समय आर्थिक मोर्चे पर थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है. शुक्र के प्रभाव में कमी आने के कारण आपके धन से जुड़े मामलों में रुकावटें आ सकती हैं. पैसों का लेन-देन करते समय या नया निवेश करने से पहले पूरी सावधानी बरतें. इस दौरान फिजूलखर्च बढ़ सकता है, इसलिए अपने बजट को संतुलित रखें और उधार देने या लेने से बचें. 


3. वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवधि में अपने पारिवारिक और दांपत्य जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. सुख-सुविधाओं के कारक शुक्र के कमजोर होने से आपसी रिश्तों में गलतफहमियां या दूरियां पैदा हो सकती हैं. घर-परिवार में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर संयम रखें. छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचें, किसी भी तरह के पारिवारिक वाद-विवाद से दूर रहें. 


4. मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का अस्त होना सेहत के लिहाज से संवेदनशील रह सकता है. इस दौरान खानपान और अपनी डेली रूटीन को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है. सुस्ती, थकान या छोटी-मोटी शारीरिक परेशानियां उभर सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें. साथ ही, मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और सकारात्मक सोच का सहारा लें. 

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