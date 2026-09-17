'शर्मिंदगी नहीं है', सीता बनकर ट्रोल हुईं अंजलि अरोड़ा, नफरत करने वालों को दिया जवाब

इन दिनों बॉलीवुड में धार्मिक फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है. हैरानी वाली बात ये है कि इस साल महाकाव्य रामायण पर आधरित तीन फिल्में रिलीज होंगी. इनमें से 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' है. फिल्म में देव शर्मा प्रभु राम का रोल निभा रहे हैं, जबकि अंजलि अरोड़ा माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. माता सीता के रोल के लिए अंजलि को काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी. 17 सितबंर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर लॉन्च पर एक्ट्रेस ने ट्रोलिंग को लेकर बात की.

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हेटर्स को दिया जवाब

ट्रेलर लॉन्च पर अंजलि ने कहा- जो भी चीजें सोशल मीडिया पर चलती हैं. वो कुछ टाइम के लिए होती हैं. पर पता नहीं लोग आज भी क्यों उसे लेकर बैठे हैं. क्योंकि मैंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया था. मैंने बस ट्रेंड फॉलो किया. मैंने वो एक रील बनाई, जिसके लिए लोग मुझे जानते हैं. मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं. पर वो मेरी पूरी लाइफ नहीं है.

उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे इस बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं कि ये तो डांस करती थी. अब माता सीता का रोल निभा रही है. सब डांस करते हैं. कौन सा एक्टर डांस नहीं करता है. मुझे डांस करना पसंद है. ये मेरा शौक है. मुझे इसमें कोई भी शर्मिंदगी नहीं है. कोई मुझे पूछे कि अगर मैं बॉलीवुड के अच्छे बैकग्राउंड से होती, तो मुझे फिर भी ट्रोल किया जाता. मैं कहूंगी कि हां. दिग्गज-दिग्गज लोगों के बच्चे ट्रोल किए जा रहे हैं. सबकी लाइफ में स्ट्रगल अलग होता है. मेरी लाइफ का स्ट्रगल अलग है. उनकी लाइफ का अलग होगा. सबकी अपनी अलग-अलग मुश्किलें हैं, जिन्हें हैंडल करने का सबका अपना तरीका होता है.

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अंजलि कहती हैं कि कोई बात नहीं. उन्हें जज करने दो. आप लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत प्रेशर लेते हैं, लेकिन एक टाइम तक लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं. पर फिर लगता है कि ठीक है. इन्हें करने दो.

रणबीर पर किया रिएक्ट

हाल ही में रणबीर कपूर ने गणपति का प्रसाद लेने से मना कर दिया था. उन्होंने कहा कि वो मीठा नहीं खा सकते. इसके लिए उन्हें काफी ट्रोल किया गया. अंजलि ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि मैंने खुद गणपति रखे हैं और मुझे मीठा बहुत पसंद है. मीठा खाने से कोई मोटा नहीं होता है. इससे सद्बुद्धि मिलती है.

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