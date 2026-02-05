Shukra Gochar 2026: कुंभ राशि में शुक्र का गोचर, सिंह-मकर सहित इन राशियों को होगा धन लाभ

प्रेम, सौन्दर्य और वैभव के कारक शुक्र कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं. शुक्र देव 6 फरवरी यानी कल शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में जाएंगे. शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बुध और राहु पहले से बैठे हैं, जिन पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि बनी हुई है. शुक्र का बुध और राहु के साथ गोचर रिश्तों व आर्थिक स्थिति में आकस्मिकता लेकर आने वाला होगा. शुक्र कुंभ राशि में 2 मार्च 2026 तक रहेंगे. इसके बाद वो अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश करेंगे. आइए जानते हैं कि कुंभ राशि में शुक्र का प्रवेश सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.

और पढ़ें

मेषः मेष राशि के लिए शुक्र का गोचर एकादश भाव में होगा. इससे समाज में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. बड़े भाई-बहनों के सहयोग और रुके हुए काम पूरे होंगे. धन लाभ होगा. आर्थिक रूप से यह समय बहुत अच्छा रहेगा. इस गोचर काल में आप एक से अधिक माध्यम से धन अर्जित कर सकते हैं. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा.

वृषभः वृषभ राशि के लिए यह गोचर दशम भाव में होगा, जो आपको अपने करियर में नई ऊंचाईयों को छूने के मौके प्रदान करेगा. आपकी व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा. दिनचर्या नियमित रहेगी. कलात्मक प्रोफेशन से जुड़े लोगों को उनकी बेहतरीन रचनात्मकता प्रसिद्धि दिलवाएगी. कार्यक्षेत्र पर किसी से भावनात्मक लगाव बढ़ सकता है. परिवार के सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

मिथुनः मिथुन राशि के लोगों के लिए शुक्र का गोचर भाग्य भाव में होने वाला है, जहां आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी. घर में कोई धार्मिक आयोजन करा सकते हैं या धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. यह समय उच्च शिक्षा से जुड़े व शिक्षण कार्य से जुड़े लोगों के लिए सफलता प्रदायक है. पिता व गुरु से सहयोग प्राप्त होगा. प्रेम में गहराई का अनुभव करेंगे.

Advertisement

कर्कः कर्क राशि के लोगों के लिए शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होगा, जो रिसर्च कर रहे विद्यार्थी, सर्जन, सीए, इनजीनियरिंग व मैन्यूफैक्चरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अचानक धन प्राप्ति व सफलता लेकर आएगा. लेकिन इस गोचर काल में लोग सट्टे आदि से दूर रहे हैं. नैतिकता को बनाएं रखें. स्वास्थ्य का ख्याल और वाणी पर नियंत्रण रखें.

सिंहः सिंह राशि के लिए शुक्र का यह गोचर सप्तम भाव में होगा, जो लग्न पर दृष्टि होने के कारण आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आएगा. यह गोचर आपके लिए आकर्षण पैदा करने वाला होगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के रिश्ते आ सकते हैं. ससुराल से अचानक धन या उपहार प्राप्त हो सकता है. अपने जीवनसाथी के साथ संबंघों में पारदर्शिता को बनाएं रखें.

कन्याः कन्या राशि के लिए शुक्र का यह गोचर छठे भाव में होगा. अपनी आंखों का ख्याल रखें. इस गोचर काल में सेहत का विशेष ख्याल रखें. जो लोग रोजगार हैं, उनकी नौकरी लग सकती है. परन्तु विरोधी भी परेशान करेंगे. प्रेम संबंधों को ठीक रखने के लिए पारदर्शिता को बनाएं रखें. कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ेगा.

तुलाः तुला राशि के लिए शुक्र का यह गोचर पंचम भाव में होगा. संतान से या संतान संबंधी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में तेजी आएगी. खेल, फिल्म, लेखन जगत से जुड़े लोगों के लिए तरक्की के नए मौके आने वाले हैं. प्रेम संबंधों में मिठास घोलने वाला समय रहेगा. विद्यार्थियों के लिए भी टाइम अच्छा है.

Advertisement

वृश्चिकः वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर चौथे भाव में होगा. इस दौरान घर की साज-सज्जा पर खर्च बढ़ेगा. प्रॉपर्टी या वाहन भी खरीद सकते हैं. लेकिन व्यर्थ के खर्चों से बचना होगा. मन प्रसन्न रहेगा. मां के साथ आत्मीयता बढ़ेगी. योग साधना करने के लिए भी यह समय अच्छा है. कहीं से फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

धनुः धनु राशि के लिए शुक्र का यह गोचर तीसरे यानी पराक्रम भाव में होगा, जो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा. मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, मीडिया और कमीशन के काम से जुड़े लोगों के व्यवसाय में नई संभावनाएं बढ़ेंगी. किसी भी तरह के ऑनलाइन व्यवसाय से जुड़े हैं तो लाभ होगा. छोटी यात्राओं के योग हैं. भाग्य साथ देगा. प्रेम संबंधों में सावधानी और मर्यादा बनाएं रखें.

मकरः मकर राशि के लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर दूसरे यानी वाणी भाव में होगा. खान-पान में रुचि बढ़ेगी. आपसे लोग जुड़ाव महसूस करेंगे. वाणी में मिठास के साथ आकर्षण भी होगा. बैंक बैलेंस बढ़ने के साथ ही, कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा. स्वास्थ का थोड़ा खयाल रखें. ससुराल से उपहार मिलने के योग हैं.

कुंभ: शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में ही हो रहा है, जो आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा. इस दौरान आप अपने लुक को बेहतर बनाने पर जोर देंगे. लोग आपसे प्रभावित होंगे. प्रेम में सच्चाई को बनाए रखेंगे तो अच्छा है. मां के साथ समय बिताएंगे. वहीं घर में अधिक रहने का मन करेगा.

Advertisement

मीनः मीन राशि के लिए शुक्र का यह गोचर बाहरवें भाव में होगा, जो इच्छाओं को पूरा करने के लिए खर्चे करवाने वाला है. सुख सुविधाओं पर खूब खर्च करेंगे. लेकिन इसका ध्यान रखें कि अधिक खर्च घर में तनाव न बढ़ा दे. आयात-निर्यात या किसी मल्टीनेशनल कम्पनी से जुड़कर काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है.

उपायः भगवान शिव की नियमित आराधना करें. प्रेम संबंधों व वैवाहिक जीवन में नैतिकता को बनाएं रखें.

---- समाप्त ----