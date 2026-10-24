शनि की चाल से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 107 दिन तक मिलेगा लाभ!

किसी को नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है, तो कोई कारोबार में मुनाफा बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठा है. ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, शनि की नक्षत्र स्थिति में बदलाव अगले कुछ महीनों में 5 राशियों के लिए अनुकूल माना जा रहा है. शनि 9 अक्टूबर को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, शनि 8 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. ऐसे में 24 अक्टूबर से अगले 107 दिनों तक वृषभ, मिथुन, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है. आइए जानते हैं, इन राशियों के लिए यह समय कैसा रह सकता है.

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शनि के नक्षत्र परिवर्तन का क्या है महत्व?

वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन, मेहनत और न्याय का कारक माना जाता है. मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. शनि का गोचर ही नहीं, बल्कि नक्षत्र परिवर्तन भी ज्योतिषीय गणना में महत्वपूर्ण माना जाता है.

इस समय शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से गुजर रहे हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान धैर्य, जिम्मेदारी और लगातार मेहनत करने वालों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. हालांकि, इसका प्रभाव हर व्यक्ति की जन्मकुंडली के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

वृषभ राशि: नौकरी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी

वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला समय करियर के लिहाज से अनुकूल रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. इससे कार्यक्षेत्र में उनकी पहचान बढ़ने के अवसर बन सकते हैं. कारोबार करने वालों को नए ग्राहकों से जुड़ने या काम का विस्तार करने का मौका मिल सकता है. आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

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मिथुन राशि: अटके कामों में आएगी तेजी

मिथुन राशि वालों को लंबे समय से अटके कामों में प्रगति देखने को मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की उम्मीद है. व्यापारियों को नए अवसर मिल सकते हैं . पुराने संपर्कों से भी फायदा होने की संभावना है. हालांकि, पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें.

तुला राशि: प्रमोशन और कमाई के अवसर

तुला राशि के जातकों के लिए यह अवधि कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर ला सकती है. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कारोबार में भी नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है. आर्थिक मामलों में आमदनी और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

मकर राशि: मेहनत का मिल सकता है फल

मकर राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है. नौकरी में किए गए काम की सराहना हो सकती है. कारोबारियों को नई डील या व्यावसायिक साझेदारी से फायदा मिलने की संभावना है. पुराने निवेश से लाभ की उम्मीद रखने वालों को व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए. रिश्तों में भी बातचीत और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा.

कुंभ राशि: धीरे-धीरे मजबूत हो सकते हैं हालात

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कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले महीने धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ने के हो सकते हैं. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन परिणाम मिलने में समय लग सकता है. कारोबार में किसी नई योजना पर काम करने का मौका मिल सकता है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने और नियमित बचत करने से लाभ हो सकता है.

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