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Shani Margi 2026: जल्द मार्गी होंगे शनि, साल के आखिर में इन 4 राशियों को मिलेगी खुशखबरी

Shani Ki Seedhi Chaal: शनि 27 जुलाई से वक्री चाल चल रहे हैं और अब 11 दिसंबर को मार्गी होंगे. शनि की सीधी चाल से वृषभ, मिथुन, तुला और मकर राशि वालों को नौकरी, करियर, कारोबार, धन और रुके हुए कामों में राहत मिलने के संकेत हैं.

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शनि की चाल सीधी चाल चार राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है. (Photo: ITG)
शनि की चाल सीधी चाल चार राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है. (Photo: ITG)

Shani Ki Seedhi Chaal: शनि 11 दिसंबर को मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं. यानी इस दिन शनि की सीधी चाल शुरू हो जाएगी. ज्योतिषविदों का कहना है कि शनि की चाल सीधी होना चार राशियों के लिए एक शुभ संकेत हो सकता है. इन राशियों को आर्थिक, करियर, कारोबार और सेहत के मामले में बड़ा लाभ मिल सकता है. आइए जानते हैं कि मार्गी शनि साल के आखिर में किन राशियों की तकदीर खोलेंगे.

वृषभ राशि
शनि के मार्गी होने से वृषभ राशि वालों को नौकरी में चल रही परेशानियों से राहत मिल सकती है. लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों का अंत होने के संकेत हैं. इस दौरान आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. यह जिम्मेदारी आपके लिए आगे बढ़ने का अवसर भी बन सकती है. धन लाभ के कुछ अच्छे मौके मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में भी स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल राहत लेकर आ सकती है. अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो इस दौरान कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं. जो काम लंबे समय से अटके हुए हैं, उनमें भी गति आने की संभावना है. पुराने मामलों में राहत मिल सकती है. इसके साथ ही मानसिक सुख और शांति का अनुभव होगा. परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती नजर आ सकती हैं.

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तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए 11 दिसंबर के बाद का समय करियर के लिहाज से राहत देने वाला हो सकता है. शनि के वक्री से मार्गी होने के बाद नए अवसर सामने आ सकते हैं. बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी समय बेहतर हो सकता है. कारोबार में रुका हुआ कोई काम दोबारा शुरू होने की संभावना है. धन से जुड़े मामलों में भी कुछ अच्छे अवसर हाथ लग सकते हैं. इससे आर्थिक स्थिति को फायदा मिल सकता है.

मकर राशि
मकर राशि वालों को शनि की मार्गी चाल का खास लाभ मिल सकता है. नौकरी में आ रही दिक्कतें दूर होने के संकेत हैं. लंबे समय से अटके हुए काम भी तेजी से पूरे हो सकते हैं. काम पूरे होने से आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है. लगातार बनी हुई परेशानियों से राहत मिलने के बाद आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है. कुल मिलाकर शनि का मार्गी होना मकर राशि वालों के लिए राहत लेकर आ सकता है.

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