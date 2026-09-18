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जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर पकड़ी गई सोने की बड़ी खेप, कार से सैकड़ों सिक्के बरामद

जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वेस्सू के पास सुरक्षा एजेंसियों ने एक कार से 500-600 सोने के सिक्के बरामद किए हैं. काजीगुंड से श्रीनगर जा रही मध्य प्रदेश नंबर की कार को नेशनल हाईवे पुलिस और सेना ने रोककर तलाशी ली थी. कार में सवार दो पुरुषों और एक महिला को हिरासत में लिया गया है.

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कार और हिरासत में लिए गए तीनों लोगों को पुलिस पोस्ट मीर बाजार ले जाया गया है. (Photo- ITG)
कार और हिरासत में लिए गए तीनों लोगों को पुलिस पोस्ट मीर बाजार ले जाया गया है. (Photo- ITG)

जम्मू-कश्मीर में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोने की बड़ी खेप पकड़ी है. काजीगुंड से श्रीनगर की तरफ जा रही एक कार को वेस्सू के पास रोककर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कार के अंदर छिपाकर रखे गए करीब 500 से 600 सोने के सिक्के बरामद होने की जानकारी सामने आई है. इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कार में सवार दो पुरुषों और एक महिला को हिरासत में लिया है. तीनों से पूछताछ की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, नेशनल हाईवे पुलिस और सेना की 9 राष्ट्रीय राइफल्स (9 RR) ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की. सुरक्षा टीम को कार की गतिविधियों पर संदेह हुआ, जिसके बाद उसे वेस्सू इलाके के पास रोका गया. कार की तलाशी लेने पर उसमें बड़ी संख्या में सोने के सिक्के मिले. बरामद सिक्कों की सही संख्या और कुल कीमत का आधिकारिक आकलन जांच के बाद सामने आने की उम्मीद है.

कार मध्य प्रदेश नंबर की बताई जा रही है. इसमें दो पुरुष और एक महिला यात्रा कर रहे थे. सोने की इतनी बड़ी मात्रा मिलने के बाद तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई.

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मीर बाजार पुलिस पोस्ट ले जाई गई कार और तीनों आरोपी

कार और हिरासत में लिए गए तीनों लोगों को पुलिस पोस्ट मीर बाजार ले जाया गया है. यहां सुरक्षा और जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं. एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि सोना कहां से लाया गया था और इसे जम्मू-कश्मीर में किस जगह पहुंचाया जाना था.

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जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बरामद सोने के सिक्कों से जुड़े दस्तावेज या कोई वैध खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं. फिलहाल मामले में विस्तृत जांच जारी है. अधिकारियों की ओर से बरामद सोने की कीमत, सिक्कों की वास्तविक संख्या और हिरासत में लिए गए लोगों की भूमिका को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है.

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