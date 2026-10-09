Rahu Gochar: शनि की राशि में राहु का गोचर, 58 दिन बाद 3 राशियों को लाभ

Rahu Gochar 2026: शनि की राशि मकर में राहु का प्रवेश ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. राहु को छाया ग्रह माना जाता है और इसके राशि परिवर्तन का असर सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है. ज्योतिष के अनुसार मकर राशि में राहु का गोचर कुछ जातकों के लिए अचानक आर्थिक लाभ, करियर में नए अवसर और कारोबार में तरक्की के रास्ते खोल सकता है. खासतौर पर सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को इस गोचर से फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है.

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सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का मकर गोचर कारोबार और पेशेवर जीवन में नए अवसर लेकर आ सकता है. बिजनेस करने वालों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट या लाभ का सौदा मिल सकता है. लंबे समय से रुका हुआ काम दोबारा गति पकड़ सकता है.

राजनीति से जुड़े लोगों की सक्रियता बढ़ सकती है और लोगों के बीच प्रभाव मजबूत होने के संकेत हैं. आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है. हालांकि बड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचना होगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर करियर और कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है. जो लोग लंबे समय से अपना नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है.

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बिजनेस में नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावना है. राजनीति से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है. इस दौरान सहयोगियों और प्रभावशाली लोगों का साथ भी मिल सकता है.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर करियर और बिजनेस में बदलाव के संकेत दे रहा है. कामकाज में ऐसा अवसर मिल सकता है, जिसका लंबे समय से इंतजार था. अटके हुए प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होने की संभावना है.

किसी काम में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. आर्थिक मोर्चे पर भी स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. अचानक धन लाभ या कमाई के नए स्रोत मिलने के योग बन सकते हैं. हालांकि किसी भी अवसर को स्वीकार करने से पहले उसके फायदे और नुकसान पर विचार जरूर करें.

राहु गोचर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

राहु को भ्रम और अचानक बदलाव से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए इस अवधि में बिना पूरी जानकारी के निवेश या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. किसी के कहने मात्र से पैसा लगाने के बजाय अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनिवार को जरूरतमंद लोगों की मदद करना, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और शनिदेव की पूजा करना शुभ माना जाता है. साथ ही इस दौरान गलत संगति और अनावश्यक विवादों से दूर रहना चाहिए.



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