Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? जानें शास्त्रों में क्या है मान्यता

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है. पितृ पक्ष हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का विशेष अवसर माना जाता है. इस दौरान लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं और उनसे जाने-अनजाने हुई भूलों के लिए क्षमा मांगते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं.

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मान्यता है कि पितृ पक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है. इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म करते हैं.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पितृ पक्ष के दौरान ही हो जाए, तो इसका क्या अर्थ माना जाता है? क्या इस अवधि में मृत्यु होना शुभ होता है या अशुभ? आइए पंडित श्रीपति त्रिपाठी जी से जानते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका क्या महत्व है.

पितृ पक्ष में मृत्यु को लेकर क्या कहती हैं मान्यताएं?

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु को जीवन का अटल सत्य माना गया है. कहा जाता है कि जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है. इसलिए केवल किसी विशेष पक्ष या तिथि में मृत्यु होने को अपने आप में अशुभ नहीं माना जाना चाहिए. पितृ पक्ष को भी अशुभ समय मानने की धारणा सही नहीं है. यह समय मुख्य रूप से पूर्वजों के स्मरण, श्रद्धा और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से जुड़ा आध्यात्मिक पर्व माना जाता है.

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कुछ धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि पितृ पक्ष के दौरान मृत्यु होने पर व्यक्ति को अपने पूर्वजों का सान्निध्य प्राप्त होता है और उसकी आत्मा की आगे की यात्रा सहज होने की कामना की जाती है. इसी वजह से कई लोग इस अवधि में मृत्यु को पूर्वजों से जुड़ने की एक विशेष आध्यात्मिक स्थिति के रूप में देखते हैं.

क्या पितृ पक्ष में मृत्यु होने पर मोक्ष मिलता है?

यह बात अक्सर कही जाती है कि पितृ पक्ष के दौरान प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है या उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं. हालांकि, इसे एक निश्चित शास्त्रीय नियम के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है. अलग-अलग धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं में मृत्यु और मोक्ष को लेकर अलग विचार मिलते हैं.

धार्मिक दृष्टि से यह जरूर माना जाता है कि इस दौरान किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म दिवंगत आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं. परिवारजन अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और उनकी आत्मा की सद्गति की प्रार्थना करते हैं.

पितृ पक्ष में मृत्यु होने पर क्या करना चाहिए?

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पितृ पक्ष के दौरान हो जाती है, तो उसके अंतिम संस्कार और आगे के कर्म सामान्य धार्मिक विधि के अनुसार किए जाते हैं. मृत्यु की तिथि के आधार पर आगे के श्राद्ध कर्म भी निर्धारित किए जा सकते हैं.

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ऐसी स्थिति में परिवार को डरने या इसे अशुभ संकेत मानने की जरूरत नहीं है. मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों का उद्देश्य दिवंगत व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करना और उसकी आत्मा की शांति की कामना करना होता है.

इसलिए पितृ पक्ष को केवल मृत्यु से जोड़कर देखना सही नहीं है. यह समय जीवन और मृत्यु के सत्य को स्वीकार करने, अपने पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी माना जाता है.

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