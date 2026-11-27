आमतौर पर जब किसी घर में शादी होती है तो बैंड-बाजा बजता है, गाड़ियां सजाई जाती हैं और पूरा परिवार जश्न मनाता है. लेकिन मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक परिवार ने ऐसा ही सबकुछ अपनी नवजात बेटी के स्वागत के लिए किया. यहां बेटी के जन्म की खुशी में न कोई कसर छोड़ी गई और न ही जश्न को छोटा रखा गया. अस्पताल से बच्ची को घर लाने के लिए बैंड-बाजा बुलाया गया. गाड़ियों को सजाया गया और पूरा काफिला लेकर परिवार अस्पताल पहुंच गया.

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मामला आगर मालवा जिला मुख्यालय का है. यहां रहने वाले कुंदन सिंह राजपूत के घर बेटी ने जन्म लिया. परिवार में जैसे ही नन्ही परी के आने की खबर पहुंची, खुशियां छा गईं. इसके बाद परिवार ने तय किया कि बेटी का घर में स्वागत कुछ ऐसे किया जाएगा, जिसे सभी लंबे समय तक याद रखें.

कुंदन सिंह राजपूत की पत्नी ने एक निजी अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया था. मां और नवजात को घर लाने के लिए परिवार और रिश्तेदारों ने खास तैयारी की. गाड़ियों का काफिला सजाया गया और बैंड-बाजे के साथ सभी अस्पताल पहुंच गए. जैसे ही मां अपनी नन्ही बेटी को लेकर अस्पताल से बाहर आईं, वहां का माहौल बदल गया. बैंड-बाजे की धुन बजने लगी. डीजे पर 'छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी...' गाना बजाया गया. परिवार के लोग खुशी से झूमने लगे और नवजात का स्वागत किया गया.

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बेटी के स्वागत में किसी तरह की कमी नहीं रखी

इसके बाद मां और नवजात बेटी को सजे हुए वाहनों के काफिले के साथ घर ले जाया गया. परिवार और रिश्तेदार इस खुशी के मौके पर एक साथ नजर आए. इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि परिवार ने बेटी के जन्म को भी उतनी ही खुशी और उत्साह के साथ मनाया, जितना आमतौर पर लोग किसी बड़े पारिवारिक समारोह में मनाते हैं.

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कुंदन सिंह राजपूत का कहना है कि बेटी के जन्म से पूरा परिवार बेहद खुश है. उनके लिए यह पल बहुत खास है. इसी खुशी को यादगार बनाने के लिए उन्होंने बैंड-बाजे और गाड़ियों के साथ बेटी का स्वागत करने का फैसला किया. उनके परिवार की इस पहल की तस्वीरें और वीडियो अब लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. हमारे समाज में आज भी कई जगह बेटे के जन्म पर बड़े आयोजन होते हैं. ऐसे में आगर मालवा के इस परिवार ने बेटी के जन्म पर जश्न मनाकर एक संदेश देने की कोशिश की है.

बेटी के स्वागत में बजते बैंड-बाजे और सजे हुए वाहनों का यह नजारा बताता है कि परिवार की खुशियों का कोई एक तय तरीका नहीं होता. आखिरकार, घर में बच्चे का आना ही सबसे बड़ी खुशी है. और कुंदन सिंह राजपूत के परिवार ने अपनी नन्ही परी के स्वागत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया.

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