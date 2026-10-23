Guru Mangal Yuti 2026: होने वाला है गुरु-मंगल का मिलन, 3 राशियों का खूब बढ़ेगा बैंक बैंलेस!

Guru Mangal Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र में गुरु और मंगल की युति को खास माना जाता है. गुरु को ज्ञान, भाग्य, धन और विस्तार का कारक माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा, पराक्रम और भूमि से जुड़े मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं. ऐसे में इन दोनों ग्रहों का संयोग कुछ राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति के लिहाज से अनुकूल माना जा रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मेष, सिंह और कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इन तीन राशियों पर गुरु-मंगल की युति का क्या प्रभाव पड़ सकता है.

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कब बन रही है गुरु-मंगल की युति?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को दिवाली के बाद गुरु और मंगल सिंह राशि में युति बनाएंगे. इस संयोग को करियर, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत प्रयासों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. गुरु जहां ज्ञान, समझदारी और विस्तार से जुड़े हैं, वहीं मंगल साहस, इच्छाशक्ति और काम करने की ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं. ऐसे में इस युति के दौरान कुछ लोगों को अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने और नए अवसरों का लाभ उठाने की प्रेरणा मिल सकती है.

हालांकि, किसी भी ग्रह योग का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली, ग्रहों की स्थिति और दशा पर निर्भर करता है. इसलिए सभी जातकों के लिए परिणाम एक जैसे हों, यह जरूरी नहीं है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु-मंगल की युति करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक संभावनाएं लेकर आ सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे लोगों को अपने प्रयास तेज करने का मौका मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और काम करने के तरीके की सराहना होने की संभावना है.

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कारोबार से जुड़े लोगों को नए क्लाइंट्स के साथ जुड़ने, किसी पुरानी योजना पर दोबारा काम शुरू करने या व्यापार बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर फैसले लेने से फायदा हो सकता है. हालांकि, जल्दबाजी में निवेश करने या बिना पूरी जानकारी के किसी योजना में पैसा लगाने से बचना बेहतर रहेगा.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह ग्रह संयोग खास माना जा रहा है, क्योंकि गुरु और मंगल की युति इसी राशि में बनने की बात कही गई है. इस दौरान कुछ लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने और कार्यक्षेत्र में अलग पहचान बनाने के अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई परियोजनाओं पर काम करने या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने का मौका मिल सकता है.

व्यापारियों के लिए भी नई योजनाओं पर काम करने और कारोबार के विस्तार की संभावनाएं बन सकती हैं. अगर आप लंबे समय से किसी काम को शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए सही रणनीति तैयार करना फायदेमंद हो सकता है. आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए बजट पर ध्यान देना और गैरजरूरी खर्चों को नियंत्रित करना जरूरी रहेगा.

रिश्तों के मामले में भी धैर्य बनाए रखना फायदेमंद होगा. आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें, लेकिन दूसरों की राय को भी महत्व दें. इससे निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

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कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु-मंगल की युति नए अवसरों और योजनाओं पर ध्यान देने का समय हो सकती है. नौकरी में बदलाव की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी योग्यता बेहतर बनाने और नए विकल्प तलाशने पर ध्यान देना चाहिए. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर काम करने से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

कारोबार करने वाले जातकों को नए संपर्क बनाने और व्यावसायिक योजनाओं को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, किसी नई साझेदारी या बड़े आर्थिक फैसले से पहले सभी जरूरी पहलुओं की जांच करना बेहतर रहेगा. केवल उम्मीद के आधार पर पैसा लगाने के बजाय वास्तविक स्थिति का आकलन करें.

पारिवारिक जीवन में बातचीत और आपसी समझ को महत्व देना चाहिए. काम की व्यस्तता के बीच अपने करीबियों के लिए समय निकालना भी जरूरी रहेगा. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम से ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

गुरु-मंगल की युति के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

ज्योतिषीय मान्यताओं में गुरु और मंगल को क्रमशः ज्ञान तथा साहस से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में इस संयोग के दौरान बड़े लक्ष्य तय करने के साथ व्यावहारिक योजना बनाना उपयोगी हो सकता है.

करियर: नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने से पहले अपनी तैयारी और प्राथमिकताओं को समझें.

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कारोबार: किसी नई योजना या साझेदारी में आगे बढ़ने से पहले जरूरी जानकारी जुटाएं.

धन: बचत को प्राथमिकता दें और जल्दबाजी में निवेश करने से बचें.

रिश्ते: गुस्से या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर बातचीत करें.

सेहत: काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें.

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