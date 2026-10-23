Gajkesari Rajyog 2026: नवंबर में बनेगा गजकेसरी राजयोग, दिवाली से पहले इन 3 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले!

Gajkesari Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में गुरु और चंद्रमा दोनों को खास माना जाता है. चंद्रमा का संबंध मन और भावनाओं से है, जबकि गुरु को ज्ञान, भाग्य और सुख-समृद्धि का कारक माना जाता है. नवंबर की शुरुआत में चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से गुरु मौजूद हैं. ऐसे में दोनों ग्रहों के एक साथ आने से गजकेसरी राजयोग बनेगा. गजकेसरी राजयोग बनने की वजह से कुछ राशि वालों को नौकरी, कारोबार और पैसों के मामले में फायदा मिल सकता है. तो आइए जानते हैं, किन राशियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है.

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कब बनेगा गजकेसरी राजयोग?

द्रिक पंचांग के अनुसार, चंद्रमा 3 नवंबर 2026 को सुबह 3 बजकर 45 मिनट पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. यहां वे 5 नवंबर को सुबह 9 बजकर 34 मिनट तक रहेंगे. सिंह राशि में पहले से गुरु बृहस्पति मौजूद हैं. ऐसे में दोनों ग्रहों के एक साथ आने से गजकेसरी राजयोग बनेगा. 5 नवंबर को चंद्रमा के कन्या राशि में प्रवेश करने के साथ यह युति समाप्त हो जाएगी.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए गुरु और चंद्रमा की युति अच्छी साबित होगी. आपकी गोचर कुंडली के दूसरे भाव में यह योग बनेगा. इस दौरान कमाई के नए मौके मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है. लंबे समय से की जा रही मेहनत का अच्छा फल मिलेगा.

नौकरी करने वालों को अपने काम के लिए तारीफ मिल सकती है. करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते मिलेंगे. पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा. उच्च शिक्षा पाने की कोशिशों में सफलता मिल सकती है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

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तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए गजकेसरी राजयोग अच्छा साबित हो सकता है. आपकी गोचर कुंडली के 11वें भाव में यह योग बनेगा. ज्योतिष में इस भाव को आय और इच्छाओं की पूर्ति से जोड़कर देखा जाता है. इस दौरान लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं. आपकी इच्छाएं भी पूरी होने की उम्मीद है.

पैसों के मामले में फायदा मिल सकता है. नौकरी करने वालों को बोनस या कोई दूसरा लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. विद्यार्थियों के लिए समय शुभ साबित होगा. सेहत अच्छी रहेगी.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए गजकेसरी राजयोग तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है. आपकी गोचर कुंडली के नौवें भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी. इस दौरान लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं. किसी बड़े प्रोजेक्ट में भी सफलता मिलने की उम्मीद है.

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. धन लाभ के योग बनेंगे. जमीन, मकान या वाहन खरीदने के लिए समय शुभ है. विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. परिवार के लोगों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा.







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