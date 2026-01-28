scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

February Grah Gochar 2026: फरवरी में बनेगा खतरनाक ग्रहण और अंगारक योग, 5 राशियां रहें अलर्ट

February Grah Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहण योग और अंगारक योग को बहुत असरदार लेकिन ज्यादातर अशुभ योग माना जाता है. ये योग ग्रहों के आपस में मिलने से बनते हैं. जब ये योग बनते हैं, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन, मन की स्थिति, सेहत, नौकरी-कारोबार और पारिवारिक रिश्तों पर साफ दिखाई देने लगता है.

Advertisement
X
सूर्य राहु युति.(Photo: Pixabay)
सूर्य राहु युति.(Photo: Pixabay)

February Grah Gochar 2026 :  फरवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति कुछ अशुभ योगों का निर्माण करने जा रही है. इस दौरान सूर्य, मंगल और राहु की युति से एक साथ अंगारक योग और ग्रहण योग बनेंगे. दरअसल, फरवरी के पहले हफ्ते में मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से राहु मौजूद रहेंगे.  मंगल और राहु के एक साथ आने से अंगारक योग बनेगा. वहीं 13 फरवरी को सूर्य भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वो राहु के साथ युति बनाकर ग्रहण योग का निर्माण करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों योगों को अशुभ प्रभाव देने वाला माना गया है. ऐसे में फरवरी का समय मेष, सिंह और वृश्चिक सहित कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है. इस दौरान दुर्घटना, तनाव और मानसिक परेशानी की आशंका बढ़ सकती है. आइए जानते हैं किन राशियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

मेष राशि: खर्च और रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव

मेष राशि के जातकों पर इस समय साढ़ेसाती का प्रभाव भी बना हुआ है. इसके साथ ही अंगारक योग और ग्रहण योग आपकी कुंडली के लाभ भाव में बनेंगे. इस कारण अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है और आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है. सामाजिक स्तर पर आपकी छवि प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए बोलचाल और व्यवहार में संयम रखें. दोस्तों के साथ मतभेद हो सकते हैं . किसी मनोकामना के अधूरी रहने की संभावना भी बन सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Gajkesari Rajyog next week, the foreheads of these 4 zodiac signs will open
आज शाम बनेगा पावरफुल गजकेसरी योग, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत!
ketu gochar 2026
केतु ने बदली चाल, अगले 2 महीने बुलंद रहेगा इन 4 राशियों का सितारा
Laxmi Narayana Rajyog 2026
फरवरी में शुक्रादित्य समेत बनेंगे ये शुभ योग, इन 3 राशियों को होगा धन का फायदा
चंद्रमा पर पड़ेगी शनि की तीसरी दृष्टि 2026
27 जनवरी को चंद्रमा पर पड़ेगी शनि की तीसरी दृष्टि, इन 3 राशियों को रहना होगा सावधान
shukraditya yog
फरवरी में बनेंगे शुक्रादित्य समेत 3 खास राजयोग, 3 राशियों की चमक उठेगी किस्मत

सिंह राशि: वैवाहिक और करियर जीवन में उतार-चढ़ाव

सिंह राशि में इस समय केतु का गोचर चल रहा है. ऊपर से सूर्य, मंगल व राहु की दृष्टि भी इस राशि पर पड़ने वाली है. ऐसे में अंगारक और ग्रहण योग का प्रभाव करियर पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है. नौकरी या व्यवसाय में अस्थिरता महसूस हो सकती है. जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है. वैवाहिक जीवन में भी तनाव बढ़ सकता है . पति-पत्नी के बीच मतभेद गहरे हो सकते हैं.

Advertisement

वृश्चिक राशि: धन और स्वास्थ्य को लेकर रहें सतर्क

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल स्वयं अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे इस राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी. धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में नुकसान होने की आशंका है. यदि कोई विवाद चल रहा है तो फिलहाल उसे आगे बढ़ाने से बचना ही बेहतर रहेगा. कार्यस्थल पर अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है, छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है. साथ ही इस समय स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, इसलिए समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement