February Grah Gochar 2026: फरवरी में बनेगा खतरनाक ग्रहण और अंगारक योग, 5 राशियां रहें अलर्ट

February Grah Gochar 2026 : फरवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति कुछ अशुभ योगों का निर्माण करने जा रही है. इस दौरान सूर्य, मंगल और राहु की युति से एक साथ अंगारक योग और ग्रहण योग बनेंगे. दरअसल, फरवरी के पहले हफ्ते में मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से राहु मौजूद रहेंगे. मंगल और राहु के एक साथ आने से अंगारक योग बनेगा. वहीं 13 फरवरी को सूर्य भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वो राहु के साथ युति बनाकर ग्रहण योग का निर्माण करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों योगों को अशुभ प्रभाव देने वाला माना गया है. ऐसे में फरवरी का समय मेष, सिंह और वृश्चिक सहित कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है. इस दौरान दुर्घटना, तनाव और मानसिक परेशानी की आशंका बढ़ सकती है. आइए जानते हैं किन राशियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

मेष राशि: खर्च और रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव

मेष राशि के जातकों पर इस समय साढ़ेसाती का प्रभाव भी बना हुआ है. इसके साथ ही अंगारक योग और ग्रहण योग आपकी कुंडली के लाभ भाव में बनेंगे. इस कारण अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है और आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है. सामाजिक स्तर पर आपकी छवि प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए बोलचाल और व्यवहार में संयम रखें. दोस्तों के साथ मतभेद हो सकते हैं . किसी मनोकामना के अधूरी रहने की संभावना भी बन सकती है.

सिंह राशि: वैवाहिक और करियर जीवन में उतार-चढ़ाव

सिंह राशि में इस समय केतु का गोचर चल रहा है. ऊपर से सूर्य, मंगल व राहु की दृष्टि भी इस राशि पर पड़ने वाली है. ऐसे में अंगारक और ग्रहण योग का प्रभाव करियर पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है. नौकरी या व्यवसाय में अस्थिरता महसूस हो सकती है. जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है. वैवाहिक जीवन में भी तनाव बढ़ सकता है . पति-पत्नी के बीच मतभेद गहरे हो सकते हैं.

वृश्चिक राशि: धन और स्वास्थ्य को लेकर रहें सतर्क

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल स्वयं अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे इस राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी. धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में नुकसान होने की आशंका है. यदि कोई विवाद चल रहा है तो फिलहाल उसे आगे बढ़ाने से बचना ही बेहतर रहेगा. कार्यस्थल पर अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है, छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है. साथ ही इस समय स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, इसलिए समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी होगा.

