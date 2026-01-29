Budh Shani Dhashank Yog 2026: बुध-शनि के शुभ योग से चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य, शुरू होंगे अच्छे दिन

Budh Shani Dhashank Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रह जब अपनी चाल बदलते हैं और आपस में विशेष युति बनाते हैं, तो कई बार राजयोग का निर्माण होता है. फरवरी की शुरुआत में ऐसा ही एक खास योग बनने जा रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 3 फरवरी 2026 को बुध-शनि ग्रह के बीच 36 डिग्री का कोण बनेगा, जिसे दशांक योग कहा जाता है. दरअसल, इस दिन बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनि पहले से ही मीन राशि में बैठे हुए हैं, जिसके कारण दोनों ग्रहों की शुभ दृष्टि एक दूसरे पर पड़ेगी.

इस शुभ संयोग का असर कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. खासतौर पर कमाई, नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में राहत और तरक्की के शुभ संकेत कुछ राशियों को मिल रहे हैं. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह समय शुभ साबित हो सकता है.

कन्या (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए यह योग आर्थिक रूप से मजबूत समय लेकर आ सकता है. आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. व्यापार में बनाई गई योजनाएं सफल हो सकती हैं. रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है. अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो समय अनुकूल है. छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा है, पढ़ाई में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. लंबे समय से चली आ रही इच्छाएं पूरी हो सकती हैं.

मकर (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए दशांक योग लाभ देने वाला रह सकता है. इस समय आपकी मेहनत रंग ला सकती है. निवेश से जुड़ी योजनाएं फायदा दे सकती हैं. नौकरी और व्यापार में नए मौके मिल सकते हैं, जिससे आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा. साहस और आत्मबल बढ़ेगा, साथ ही परिवार का सहयोग भी मिलेगा. इस दौरान वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए दशांक योग आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. करियर को लेकर चल रही उलझनें दूर हो सकती हैं. नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को बेहतर विकल्प मिल सकता है. अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वहीं कारोबारी वर्ग किसी नए काम की शुरुआत कर सकता है.

