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Budh Vakri 2026: 24 अक्टूबर को बुध की उल्टी चाल, इन 3 राशि के जातकों को मिलेगा छप्परफाड़ लाभ!

Budh Vakri 2026: अक्टूबर के आखिरी में बुध वक्री होने जा रहे हैं. वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध की उल्टी चाल बहुत ही नेगेटिव मानी जाती है. लेकिन, बुध की ये चाल कुछ राशियों के लिए शुभ समाचार लाने वाली है. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

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24 अक्टूबर से बुध वक्री अवस्था में रहेंगे (Photo: ITG)
24 अक्टूबर से बुध वक्री अवस्था में रहेंगे (Photo: ITG)

Budh Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क शक्ति, गणित और संचार (Communication) का मुख्य कारक माना जाता है. जब भी बुध अपनी चाल में बदलाव करते हैं या वक्री (उल्टी चाल) होते हैं, तो इसका सीधा असर हमारी संवाद शैली, वित्तीय फैसलों और कारोबारी रणनीतियों पर पड़ता है. पंचांग की गणना के अनुसार, आगामी 24 अक्टूबर 2026 को बुध देव वक्री होने जा रहे हैं.

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की वक्री चाल को हमेशा नकारात्मक नहीं माना जाता है, क्योंकि कई बार यह स्थिति पुरानी रुकी हुई योजनाओं को पूरा करने और अप्रत्याशित लाभ दिलाने का काम करती है. बुध की यह उल्टी चाल कुछ चुनिंदा राशियों के लिए बहुत ही फलदायी साबित होने वाली है. इस दौरान इन जातकों को करियर और व्यापार में उम्मीद से बढ़कर तरक्की देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं कि 24 अक्टूबर से वक्री होने वाले बुध किन 3 राशियों के लिए मालामाल होने के योग बना रहे हैं.

मेष राशि (Aries)

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मेष राशि के जातकों के लिए बुध का वक्री होना किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा. इस दौरान आपकी संवाद शैली (Communication Skills) बेहद मजबूत होगी, जिससे आप कार्यक्षेत्र में लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे. यदि आपका काम पार्टनरशिप या कमर्शल सेक्टर से जुड़ा है, तो आपको कोई बड़ी व्यावसायिक डील मिल सकती है. आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी और फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

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कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए बुध की उल्टी चाल जीवन के कई मोर्चों पर शानदार सफलता लेकर आ रही है. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रमोशन या मनचाही जगह ट्रांसफर की इच्छा पूरी हो सकती है. इस अवधि में किया गया पुराना निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला आपके पक्ष में परिणाम देगा.  पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर करियर और आर्थिक स्थिति को नई मजबूती देने वाला साबित होगा. आपकी आमदनी में जबरदस्त इजाफा होने के संकेत हैं. बिजनेस करने वाले जातकों को मार्केट में नया मुकाम हासिल हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों को अपनी मेहनत का पूरा और शानदार फल मिलेगा. आप हर फैसले को बहुत ही सूझबूझ के साथ लेंगे, जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी.

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