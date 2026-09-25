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Anant Chaturdashi 2026 Rashifal: अनंत चतुर्दशी पर 18 साल बाद बना चमत्कारी संयोग, 4 राशियां हुई मालामाल!

Anant Chaturdashi 2026 Rashifal: अनंत चतुर्दशी पर ग्रहण योग और पंचक का विशेष संयोग बन रहा है. ज्योतिषियों के मुताबिक, यह संयोग कई राशियों के लिए लाभकारी माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि किन राशियों को फायदा होगा.

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अनंत चतुर्दशी राशिफल (Photo: ITG)
अनंत चतुर्दशी राशिफल (Photo: ITG)

Anant Chaturdashi 2026 Rashifal: सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी अनंत चतुर्दशी का दिन अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है. इस दिन जहां एक ओर भगवान श्री हरि विष्णु के 'अनंत' रूप की पूजा की जाती है और 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है, वहीं दूसरी ओर गणपति बप्पा को भावभीनी विदाई दी जाती है.

इस साल अनंत चतुर्दशी पर आकाश मंडल में एक दुर्लभ और बड़ा ज्योतिषीय संयोग बन रहा है. इस दिन कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति होने जा रही है, जिससे 'ग्रहण योग' का निर्माण होगा. इसके साथ ही, चंद्रमा का कुंभ राशि में प्रवेश होने के कारण इस दिन 'पंचक' का प्रभाव भी रहेगा. आइए जानते हैं कि कुंभ राशि में यह ग्रहण योग कितने वर्षों बाद बन रहा है और किन राशियों को इस योग के दौरान विशेष लाभ मिलने वाला है.

कितने सालों बाद बन रहा है कुंभ राशि में यह ग्रहण योग?

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गणना के अनुसार, राहु एक राशि में लगभग 18 महीने (डेढ़ साल) तक विराजमान रहते हैं, जबकि चंद्रमा हर सवा दो दिन में राशि बदलते हैं. राहु का कुंभ राशि में गोचर कई वर्षों में एक बार आता है. यही कारण है कि अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर कुंभ राशि में राहु और चंद्रमा का एक साथ आना लगभग 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बन रहा दुर्लभ संयोग है.

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वहीं, इस दिन चंद्रमा के धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रों से गुजरने के कारण 'पंचक' की स्थिति भी बन रही है, जिसे धर्मशास्त्रों में शुभ कार्यों के लिए विचारणीय माना जाता है.

मेष राशि (Aries)- आय में जबरदस्त उछाल और योजनाओं में सफलता

कैसा रहेगा प्रभाव: यह ग्रहण योग आपकी राशि के 11वें (आय व लाभ) भाव में बन रहा है.

मिलेंगे ये फायदे: राहु और चंद्र का 11वें घर में होना आर्थिक मोर्चे पर अत्यंत शुभ फल देता है. आपके आय के नए रास्ते खुलेंगे. पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.

मिथुन राशि (Gemini)- भाग्य का साथ और विदेश से जुड़े काम में लाभ

कैसा रहेगा प्रभाव: चंद्रमा और राहु का यह योग आपकी राशि के 9वें (भाग्य व धर्म) भाव में बन रहा है.

मिलेंगे ये फायदे: भाग्य के सहयोग से आपके कई अटके हुए काम अचानक बनने लगेंगे. जो लोग उच्च शिक्षा, विदेश व्यापार या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं.

तुला राशि (Libra)- अचानक धन लाभ और बौद्धिक सफलता

कैसा रहेगा प्रभाव: यह युति आपकी राशि के 5वें (बुद्धि, संतान व लाभ) भाव में बनने जा रही है.

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मिलेंगे ये फायदे: तुला राशि पर इस समय अन्य शुभ ग्रहों का भी प्रभाव है. शेयर मार्केट या पुराने निवेश से अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना है. रचनात्मक और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा नाम और पहचान मिलेगी.

धनु राशि (Sagittarius)- पराक्रम में वृद्धि और करियर में बड़ा उछाल

कैसा रहेगा प्रभाव: चंद्रमा और राहु आपकी राशि के 3रे (पराक्रम व छोटे भाई-बहन) भाव में विराजमान रहेंगे.

मिलेंगे ये फायदे: आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी या पदोन्नति (Promotion) मिल सकती है. विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे और आपकी कार्यशैली की सराहना होगी.

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