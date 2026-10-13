Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 13 अक्टूबर 2026: आज 13 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 13 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन
तिथि
शुक्ल पक्ष तृतीया- Oct 12 10:13 PM- Oct 13 11:28 PM
शुक्ल पक्ष चतुर्थी- Oct 13 11:28 PM- Oct 15 01:13 AM
नक्षत्र
विशाखा- Oct 12 11:52 PM- Oct 14 01:42 AM
अनुराधा- Oct 14 01:42 AM- Oct 15 04:03 AM
योग
प्रीति- Oct 12 08:31 PM- Oct 13 08:23 PM
आयुष्मान- Oct 13 08:23 PM- Oct 14 08:38 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:26 AM
सूर्यास्त- 5:59 PM
चन्द्रोदय- Oct 13 8:40 AM
चन्द्रास्त- Oct 13 7:37 PM
अशुभ काल
राहू- 3:06 PM- 4:32 PM
यम गण्ड- 9:19 AM- 10:46 AM
कुलिक- 12:13 PM- 1:39 PM
दुर्मुहूर्त- 08:45 AM- 09:31 AM, 10:58 PM- 11:48 PM
वर्ज्यम्- 05:54 AM- 07:37 AM, 06:05 AM- 07:50 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:49 AM- 12:36 PM
अमृत काल- 04:13 PM- 05:56 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:50 AM- 05:38 AM
शुभ योग
अमृतसिद्धि योग- Oct 14 06:27 AM- Oct 15 04:03 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- Oct 14 06:27 AM- Oct 15 04:03 AM