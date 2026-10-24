scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मां और दो बच्चों की एक साथ उठी अर्थी, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार... जालोर हादसे ने छीनी पूरे परिवार की खुशियां

राजस्थान के जालोर में रामसीन-भीनमाल स्टेट हाईवे पर रोडवेज बस और टेंपो की टक्कर में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. आठ महीने पहले पिता को खो चुके परिवार ने अब मां और तीन बच्चों को भी गंवा दिया. हादसे के बाद 10 साल की जानवी अकेली बची है. पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
आठ महीने पहले पिता की मौत.(Photo: Naresh Kumar/ITG)
आठ महीने पहले पिता की मौत.(Photo: Naresh Kumar/ITG)

राजस्थान के जालोर जिले में एक सड़क हादसे ने हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया. रामसीन-भीनमाल स्टेट हाईवे पर रोडवेज बस और टेंपो की आमने-सामने की टक्कर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. पहले मां और उसके दो बच्चों ने मौके पर दम तोड़ दिया था, जबकि जिंदगी की जंग लड़ रहे 8 वर्षीय राजू की भी उपचार के दौरान मौत हो गई. इस त्रासदी के बाद परिवार में अब सिर्फ 10 साल की बेटी जानवी बची है.

हादसा 22 अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे भरुड़ी चौराहे के पास हुआ. मुथला कांबा निवासी ललिता देवी अपने बच्चों और भाई पुरुषोत्तम के साथ रामसीन में मंदिर के दर्शन करने गई थीं. दर्शन के बाद परिवार टेंपो में सवार होकर गांव लौट रहा था. इसी दौरान भीनमाल से उदयपुर की ओर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस से टेंपो की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

यह भी पढ़ें: दामाद ने कैंची से काटी सास की नाक, सोने के गहने लेकर हुआ फरार, जालोर में सनसनीखेज वारदात

सम्बंधित ख़बरें

Jalore Tragic Incident in Sanchore Child Killed After Being Crushed
मां के सामने जिगर के टुकड़े को स्कॉर्पियो ने कुचला, हुई मौत- VIDEO
रेलवे ट्रैक पर महिला का शव, पास खेलता रहा मासूम.(Photo:ITG)
मासूम बेटे को छांव में सुलाकर, रोते हुए ट्रेन के आगे कूद गई मां और...
cow
7 गौशालाओं से होगी 16 करोड़ की वसूली, सरकारी अनुदान में मिली गड़बड़ी
जालोर के कलेक्टर ने दिए पेंशन शुरू करने के निर्देश. (Photo: Screengrab)
उम्र 80 साल, कोई सहारा नहीं... कहानी सुन कलेक्टर का दिल पिघल गया
jalore
21 लाख का जुर्माना और...लिव-इन में रह रही थी लड़की, पंचायत ने सुनाया फरमान

इस दुर्घटना में ललिता देवी (42), उनके बेटे कैलाश (19) और बेटी सुमन कुमारी (17) की मौके पर ही मौत हो गई. सबसे छोटा बेटा राजू (8) गंभीर रूप से घायल हो गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया. परिवार और ग्रामीणों को उम्मीद थी कि मासूम की जान बच जाएगी, लेकिन 23 अक्टूबर को उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. इसके साथ ही हादसे में मरने वालों की संख्या चार हो गई.

Advertisement

आठ महीने पहले पिता की मौत, अब मां और तीन बच्चों को खोया

इस परिवार की त्रासदी हादसे से कई महीने पहले ही शुरू हो गई थी. करीब आठ महीने पहले परिवार के मुखिया रमेश कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. उनके जाने के बाद बड़े बेटे कैलाश ने घर की जिम्मेदारी संभाली. वह किराए पर टैक्सी चलाकर परिवार का सहारा बन रहा था, जबकि मां ललिता देवी आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत थीं.

पिता की मौत के बाद मां और बच्चे किसी तरह जिंदगी को आगे बढ़ा रहे थे. कैलाश मेहनत करके परिवार की जरूरतें पूरी करने में जुटा था. किसी को अंदाजा नहीं था कि एक सड़क हादसा मां और तीन बच्चों को हमेशा के लिए परिवार से छीन लेगा. अब घर में न मां का सहारा रहा और न ही उन भाई-बहनों की मौजूदगी, जिनके साथ 10 साल की जानवी बड़ी हो रही थी.

जालोर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जानवी अब अपने मामा-मामी के पास है. एक तरफ परिवार पहले ही पिता को खोने का दुख झेल चुका था, दूसरी तरफ इस हादसे ने उसकी दुनिया पूरी तरह बदल दी. मां और तीन भाई-बहनों की मौत के बाद जानवी परिवार की इकलौती बची संतान है.

Advertisement

नवरात्र में खरीदा था नया टेंपो, बेहतर भविष्य का था सपना

परिवार से जुड़ी एक और भावुक जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि ललिता देवी ने नवरात्र के दौरान ही अपने बेटे कैलाश के लिए नया टेंपो खरीदा था. परिवार को उम्मीद थी कि इस वाहन से रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. टेंपो के जरिए घर की जरूरतें पूरी करने और भविष्य संवारने के सपने देखे जा रहे थे.

लेकिन जिस टेंपो से परिवार को बेहतर जिंदगी की उम्मीद थी, वही मंदिर दर्शन से लौटते समय हादसे का शिकार हो गया. परिवार के लिए यह सिर्फ एक वाहन का दुर्घटनाग्रस्त होना नहीं, बल्कि उन उम्मीदों का टूटना भी था, जिन्हें पूरा करने के लिए मां और बेटा मेहनत कर रहे थे.

एक चिता पर मां और दो बच्चों का अंतिम संस्कार

हादसे के बाद गुरुवार रात करीब नौ बजे आहोर उपखंड के चूंडा गांव में ललिता देवी, कैलाश और सुमन कुमारी का अंतिम संस्कार किया गया. तीनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार हुआ. मां और दो बच्चों की एक साथ अंतिम विदाई देखकर गांव के लोगों की आंखें नम हो गईं. एक ही परिवार के तीन सदस्यों को एक साथ खोने का दुख पूरे गांव में महसूस किया गया.

Advertisement

जालोर

अगले दिन छोटे बेटे राजू की मौत की खबर ने परिवार और ग्रामीणों को फिर से गहरे सदमे में डाल दिया. जिस परिवार ने कुछ महीने पहले रमेश कुमार को खोया था, अब उसके चार और सदस्य दुनिया से चले गए. इस हादसे ने परिवार को ऐसी चोट दी है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती.

पुलिस ने बस और टेंपो जब्त किए

रामसीन थानाधिकारी अरविंद कुमार के मुताबिक, हादसे के समय टेंपो में पांच लोग सवार थे. वाहन ललिता देवी के भाई पुरुषोत्तम चला रहे थे. दुर्घटना के दौरान उन्होंने टेंपो से कूदकर अपनी जान बचाई. हादसे के बाद पुलिस ने मौके की जानकारी जुटाई और मामले की जांच शुरू की.

पुलिस ने दुर्घटना में शामिल रोडवेज बस और टेंपो दोनों को जब्त कर लिया है. बस चालक से भी पूछताछ की गई है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

एक हादसा, चार मौतें और पीछे छूट गई 10 साल की मासूम जानवी. आठ महीने पहले पिता का साया उठा और अब मां के साथ तीनों भाई-बहन भी दुनिया छोड़ गए. जालोर का यह हादसा एक परिवार की कभी न भर पाने वाली त्रासदी बन गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    How To Make Butter: बाजार का मिलावटी महंगा बटर छोड़िए, घर पर बनाएं डिब्बा भरके शुद्ध और देसी मक्खन |
    ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन, 125 किमी लंबे रूट में 83% हिस्सा सुरंगों का; चीन बॉर्डर के करीब तक मजबूत होगी पहुंच |
    Singer Shilpa Rao Performance Stopped: बीच में रोका गया शिल्पा राव का इवेंट, टूटा सिंगर का दिल, इमोशनल होकर बोलीं- ये नहीं होना चाहिए था |
    मिडिल ईस्ट में भड़का नया युद्ध! यमन के हूती हमलों से दहला सऊदी अरब |
    चंद्रबाबू नायडू का जगन मोहन पर 'कंस मामा' वाला तंज, भांजी की शादी से जुड़ा है विवाद |
    पंजाब रेलवे ट्रैक ब्लास्ट केस में बड़ा एक्शन, NIA ने 6 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट |
    ई-रिक्शे में बैठी युवती का मंगलसूत्र झपटकर भागे बदमाश, CCTV से पकड़े गए दो आरोपी |
    Govinda ने कोमल रानी स्वर्णरानी के साथ अफेयर की चर्चाओं पर तोड़ी चुप्पी |
    Sharad Purnima 2026: कामदेव की चुनौती और श्रीकृष्ण का महारास! पढ़ें शरद पूर्णिमा की अद्भुत कथा |
    स्कूल में छुट्टी कराने के लिए भेजा बम की धमकी वाला ईमेल, जांच में उसी स्कूल की छात्रा का आया नाम
    Advertisement