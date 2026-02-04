टॉफी की जगह थमाया 'पॉप' पटाखा, धमाके से तीन साल की बच्ची का जबड़ा फटा, दुकानदार गिरफ्तार

अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में तीन साल की बच्ची के साथ हुई दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. अलवर मार्ग स्थित चौकी बास गांव में एक किराना दुकानदार की लापरवाही के कारण मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. टॉफी समझकर बच्ची ने जमीन में फोड़ने वाला ‘पॉप’ पटाखा मुंह में डाल लिया, जिससे तेज धमाका हो गया और उसका जबड़ा व गाल बुरी तरह फट गए. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना सोमवार की बताई जा रही है. बच्ची की हालत गंभीर होने के बाद परिजन उसे तुरंत अलवर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने आपात सर्जरी कर उसकी जान बचाई. चिकित्सकों के अनुसार ऑपरेशन सफल रहा है और फिलहाल बच्ची खतरे से बाहर है, लेकिन उसे निगरानी में रखा गया है. इस घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है.

टॉफी लेने गई बच्ची, मुंह में हुआ धमाका

रामगढ़ के डिप्टी एसपी पिंटू कुमार ने बताया कि अक्शु (3), पुत्री साक्षी, अपनी बड़ी बहन अहाना (6) के साथ गांव की एक किराना दुकान पर टॉफी लेने गई थी. आरोप है कि दुकानदार सुदील उर्फ काला पुत्र नत्थो ने टॉफी की जगह गलती से बारूद से भरी पटाखेनुमा सामग्री बच्ची को दे दी. बच्ची ने जैसे ही उसे मुंह में डालकर चबाया, जोरदार विस्फोट हो गया.

धमाका इतना तेज था कि बच्ची खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी. बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके जबड़े और गाल की सर्जरी की. डॉक्टरों का कहना है कि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई.

दुकानदार गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

इस मामले में बच्ची की चाची निकिता पुत्री परवीन की शिकायत पर रामगढ़ थाने में केस दर्ज किया गया. थानाधिकारी डॉ. विजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी दुकानदार सुदील उर्फ काला (46) निवासी चौकी का बास, रामगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दुकानदार के पास दिवाली के दौरान जमीन में फोड़ने वाले ‘पॉप’ पटाखे थे, जो गलती से बच्चों को दे दिए गए. इसी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ.

एफएसएल टीम ने जुटाए सबूत, जांच जारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए बुधवार दोपहर बाद अलवर से एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने दुकानदार की दुकान से टॉफी और अन्य सामान के सैंपल एकत्र किए और उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है. इसके साथ ही पीड़ित परिवार, घायल बच्ची की बड़ी बहन और दुकानदार से भी पूछताछ की गई.

डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है. एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पूरे घटनाक्रम की स्थिति और स्पष्ट होगी. पुलिस का कहना है कि आरोपी की लापरवाही से एक मासूम की जान खतरे में पड़ी है, इसलिए मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है.

