अलवर में किडनैपिंग की कोशिश या साजिश? SUV पलटी, दो की मौत, एक घायल

अलवर में अपहरण की कोशिश के दौरान तेज रफ्तार बोलेरो पलटने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया. घायल युवक ने प्रेम विवाह के बाद युवती के परिजनों पर अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया है. पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है. हादसा राजगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ.

सड़क हादसे में दो लोगों की मौत. (Photo: Representational)
राजस्थान के अलवर जिले में एक अपहरण की कोशिश उस वक्त खौफनाक हादसे में बदल गई, जब तेज रफ्तार एसयूवी अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मामला अब सिर्फ सड़क हादसे तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे प्रेम विवाह, अपहरण और आपसी आरोपों की परतें खुलती जा रही हैं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना राजगढ़ थाना क्षेत्र के नया गांव माचाड़ी के पास हुई. मृतकों की पहचान रामफूल गुर्जर (50) और बोलेरो चालक राजेंद्र प्रसाद चौधरी (50) के रूप में हुई है. हादसे में घायल युवक की पहचान विवेक गुर्जर के रूप में हुई है, जो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के खेड़ली चंदावत गांव का निवासी बताया जा रहा है.

प्रेम विवाह के बाद बढ़ा पारिवारिक विवाद

पुलिस के अनुसार, विवेक गुर्जर ने दावा किया है कि उसने तीन महीने पहले एक युवती से प्रेम विवाह किया था. आरोप है कि युवती के परिजनों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. विवेक ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को जब वह बाइक से जा रहा था, तभी बोलेरो सवार लोगों ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर पड़ा.

विवेक का आरोप है कि इसके बाद दो कारों और चार मोटरसाइकिलों पर सवार लोग मौके पर पहुंचे और उसे जबरन बोलेरो में बैठाकर अपहरण कर लिया. उसने यह भी कहा कि वाहन के अंदर उसके साथ मारपीट की गई. इसी दौरान तेज रफ्तार में चल रही बोलेरो नया गांव माचाड़ी के पास पलट गई.

पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच में जुटी

हादसे में बोलेरो सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विवेक घायल हो गया. घायल विवेक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में पहले से ही युवती के परिजनों की ओर से एक अपहरण का केस दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि युवती को जबरन ले जाया गया है. अब विवेक के आरोपों के बाद मामला और जटिल हो गया है.

राजगढ़ थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि पुलिस दोनों पक्षों के दावों की जांच कर रही है. सभी पहलुओं की पड़ताल के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह मामला अपहरण की कोशिश था या फिर कोई अन्य साजिश. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 

---- समाप्त ----
