फुल टैंक फ्यूल के साथ 3.5 घंटे तक आसमान में मंडराता रहा विमान... अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, टायर डैमेज

अजमेर जिले स्थित किशनगढ़ एयरपोर्ट पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक ट्रेनी विमान के क्रैश होने का खतरा मंडराने लगा. विमान का टायर डैमेज होने के कारण एयरपोर्ट पर तुरंत इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दिया गया. हालांकि, पायलट की सूझबूझ और एयरपोर्ट प्रशासन की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया और विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है. विमान के रनवे पर सुरक्षित उतरते ही प्रशासन ने बड़ी राहत की सांस ली.

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जानकारी के मुताबिक आज सुबह एक ट्रेनी विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही देर में पता चला कि विमान का एक टायर डैमेज हो गया है. इस सूचना के बाद नीचे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी के हालात बन गए और रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया.

पायलट चाहता तो तुरंत लैंडिंग की कोशिश कर सकता था, लेकिन विमान में ईंधन की मात्रा काफी ज्यादा थी. फुल फ्यूल टैंक के साथ खराब टायर के भरोसे इमरजेंसी लैंडिंग कराने पर घर्षण से चिंगारी उठने और विमान में भीषण आग लगने का खतरा था.

इस बड़े खतरे को टालने के लिए एटीसी से निर्देश मिलने के बाद पायलट ने विमान को आसमान में ही गोल-गोल घुमाना शुरू किया. विमान सुबह से ही आसमान में चक्कर लगाता रहा ताकि उसका ईंधन जलकर कम हो जाए. जैसे ही ईंधन सुरक्षित स्तर तक पहुंचा, पायलट ने बेहद सावधानी से विमान को रनवे पर उतारा. देखें VIDEO:-

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गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई अनहोनी नहीं हुई. विमान के सुरक्षित रुकते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी, जिला प्रशासन और वहां मौजूद मेडिकल व फायर बिग्रेड की टीमों ने राहत की सांस ली. यह विमान अवन्या एविएशन का है . अवन्या एविएशन किशनगढ़ एयरपोर्ट से पायलट प्रशिक्षण का संचालन करने वाली नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से अनुमोदित फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन है. इसकी विस्तृत तकनीकी जानकारी और घटना से जुड़ी आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है. मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

एयरपोर्ट डायरेक्टर बीएस मीणा ने बताया कि यह एक ट्रेनिंग विमान था जिसने कि आज सुबह उड़ान भरी थी. प्लेन के व्हील में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जानी थी, लेकिन प्लेन में फ्यूल अधिक था, इसलिए सेफ्टी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट को करीब तीन से साढ़े तीन घंटे तक आसमान में उड़वाया गया और उसके बाद जब फ्यूल का स्तर कम हुआ तो विमान की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत सेफली लैंडिंग करवा दी गई. एयरपोर्ट डायरेक्टर बीएस मीणा ने बताया कि यह ट्रेनी विमान अवन्या एविएशन का था. जिसे पायलट की सूझबूझ से सेफली लैंड करवाया गया है.

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