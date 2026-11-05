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तालाब में कूदे SI के कमरे में मिले नोटों से भरे 8 लिफाफे, Video

संबलपुर में विजिलेंस टीम ने SI को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा. टीम को देखकर वह भागने के लिए तालाब में कूद गया, लेकिन एक अधिकारी ने तैरकर उसे पकड़ लिया. इसके बाद उसके कमरे की तलाशी में डेढ़ लाख से अधिक कैश मिला है.

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सब-इंस्पेक्टर के कमरे से 1 लाख 55 हजार 700 रुपये नकद मिले हैं. (Photo-ITG)
सब-इंस्पेक्टर के कमरे से 1 लाख 55 हजार 700 रुपये नकद मिले हैं. (Photo-ITG)

ओडिशा के संबलपुर में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर के कमरे से 1 लाख 55 हजार 700 रुपये नकद मिले हैं. यह रकम एक लिफाफे में रखी हुई थी. ओडिशा विजिलेंस की टीम ने यह नकदी तलाशी के दौरान बरामद की. आरोपी सब-इंस्पेक्टर की पहचान सुजीत कुमार मोहंता के रूप में हुई है. उसे 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था. अब रिश्वत की रकम के अलावा उसके कमरे से मिली नकदी भी जांच के दायरे में है.

कार्रवाई 4 नवंबर को की गई. दरअसल, विजिलेंस अधिकारियों ने महुलपाली पुलिस स्टेशन में बने आरोपी के रेस्ट रूम की तलाशी ली थी. इसी दौरान उन्हें लिफाफे में रखे 1,55,700 रुपये मिले. अधिकारियों ने इस रकम को बरामद कर लिया. फिलहाल यह जांच की जा रही है कि आरोपी के कमरे में इतनी नकदी कहां से आई और इसे वहां क्यों रखा गया था.

रिश्वत लेते ही भागने लगा SI, तालाब में कूद गया

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ओडिशा विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि सब-इंस्पेक्टर सुजीत कुमार मोहंता को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था. विजिलेंस की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए कार्रवाई की थी. लेकिन टीम को देखते ही आरोपी ने भागने की कोशिश की. वह बचने के लिए पास के एक तालाब में कूद गया.

आरोपी को पकड़ने के लिए विजिलेंस का एक अधिकारी भी तालाब में उतर गया. अधिकारी ने तैरकर उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. रिश्वत के तौर पर दी गई 10 हजार रुपये की रकम भी बरामद कर ली गई.

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कमरे की तलाशी में मिला 1.55 लाख रुपये कैश

गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस अधिकारियों ने महुलपाली पुलिस स्टेशन में आरोपी के कमरे की तलाशी ली. यह कमरा उसका रेस्ट रूम था. तलाशी के दौरान 8  लिफाफों में 1 लाख 55 हजार 700 रुपये रखे मिले. यह रकम रिश्वत के 10 हजार रुपये से अलग थी.

इस बरामदगी के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है. अब अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी के पास यह अतिरिक्त नकदी कहां से आई. क्या इस रकम का कोई हिसाब है और इसे लिफाफे में रखकर कमरे में क्यों रखा गया था, इन सवालों की भी जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: 10 हजार की रिश्वत लेते ही भागा पुलिस सब-इंस्पेक्टर, गिरफ्तारी से बचने तालाब में कूदा; विजिलेंस टीम ने तैरकर पकड़ा

ओडिशा विजिलेंस के निदेशक ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. रिश्वत के मामले में कार्रवाई के साथ ही कमरे से मिली नकदी की भी जांच की जा रही है. फिलहाल यह नहीं बताया गया है कि बरामद रकम का स्रोत क्या है. जांच पूरी होने के बाद ही इस बारे में और जानकारी सामने आएगी.

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