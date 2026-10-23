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11 चोरी की बाइक, 8 आरोपी और एक नाबालिग! ओडिशा में बाइक चोर गैंग पर बड़ा एक्शन

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. गुप्त सूचना पर केंद्रपाड़ा सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 11 चोरी की बाइक बरामद की गईं. पकड़े गए आठ लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है. सात वयस्क आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया.

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बाइक चोरों पर पुलिस का बड़ा प्रहार.(Photo: AI-generated)
बाइक चोरों पर पुलिस का बड़ा प्रहार.(Photo: AI-generated)

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. शुक्रवार को की गई कार्रवाई में नाबालिग समेत आठ लोगों को पकड़ा गया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 11 बाइक बरामद की हैं. अधिकारियों के मुताबिक, गुप्त सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना के आधार पर केंद्रपाड़ा सदर थाना क्षेत्र में एक स्थान पर छापेमारी की गई. इस दौरान चोरी की 11 बाइक बरामद हुईं. कार्रवाई के बाद पुलिस ने गिरोह से जुड़े आठ लोगों को पकड़ा, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है.

यह भी पढ़ें: ओडिशा में भीषण सड़क हादसा, कार-ट्रक और कई बाइक की टक्कर में महिला की मौत, 8 लोग घायल

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सात आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए सात वयस्क आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं, नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के समक्ष पेश किया गया. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है.

बाइक चोर गिरोहों पर पुलिस की सख्ती

केंद्रपाड़ा के पुलिस अधीक्षक (SP) सिद्धार्थ कटारिया ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोहों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी के इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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